Ракеты стартуют в Астане

Ребята уже несколько лет увлекаются ракетостроением. Трое из них, Даниил Лазарев, Диас Меерманов и Аскар Увалиев, учились к моменту организации конкурса в одной школе – Республиканской физико-математической школе Астаны. Признались, что идея создания турнира пришла неожиданно.

– В конце 2022 года мы участвовали во Всероссийском чемпионате по ракетостроению «Реак­тивное движение» в Моск­ве, – рассказывает Даниил. – Построили ракету, прошли три из четырех этапов, пробились в финал, но не смогли поехать из-за сложной политической ситуации в соседней стране и нехватки финансирования. После участвовали в республиканском конкурсе научных проектов, где построили ракету с электроникой. Вошли в топ-10 проектов Казахстана по направлению «Наука, земля и космос». Финал должен был пройти в Таразе, но из-за санитарных ограничений он состоялся в онлайн-режиме, из-за чего мы не смогли показать все достоинства нашей ракеты и не заняли места.

Отчаявшиеся друзья как-то вечером сидели в школе и вдруг задумались: а почему бы самим не провести конкурс по ракетостроению?

– Да, есть разные международные турниры, но они не так дос­тупны для казахстанских старшеклассников. А в нашем конкурсе любой ученик из города или села мог абсолютно бесплатно зарегистрироваться. Главное, чтобы было желание построить ракету, – говорит Диас Меерманов.

Заряженные идеей, приступили к делу. Сначала обратились к директору школы Меирлану Мейрбеку, который сразу поддержал энтузиазм учеников, выделил им помещение для подготовки и одобрил свободное посещение уроков.

В апреле 2023 года наши юные организаторы объявили о старте приема заявок на конкурс по ракетостроению QazAstroShift. Главное его условие – создать свою ракету, начиная от чертежа и завершая самостоятельным запуском в небо.

Было задумано четыре этапа конкурса. Сначала конкурсантам предстояло пройти онлайн-тестирование по физике и спортивному программированию. В следующем туре команды должны были подготовить чертежи и схемы своих ракет, затем построить ракеты и снять видеоролики с подробным разбором проекта. На заключительном этапе только 10 команд-финалистов получат право приехать в Астану, чтобы торжественно запустить свою ракету.

Над организацией конкурса юные энтузиасты работали днями напролет в школе, иногда даже ночевали в кабинете. Четко распределили роли. Даниил Лазарев писал положение конкурса и отвечал за инженерную часть – следил за сборкой ракет участников, консультировал по пайке электроники или подбору материалов. Его одноклассник Диас – физик-теоретик, составлял задания для участников по физике, а также договаривался со спонсорами.

– Я писал программу тестирования, – включился в разговор третий участник, Аскар Увалиев. – В целом тестирование по физике проходило на платформе Classtime и по программированию – на платформе HackerRank: языки Python, C++ и Java. Составлял такие тес­ты и задачи, которые не решает ChatGPT, то есть все было честно и прозрачно.

К организаторам-школьникам присоединились еще двое ребят: Шахназар Сайлаухан, который учился в НИШ Павлодара, и Хакназар Сугирбеков из школы Испании. Если первый проделал работу по дизайну и SMM-продвижению конкурса, то второй проводил финансовые расчеты проекта.

В мае на первый этап конкурса зарегистрировались 350 участников, представляющих 122 команды со всей страны. Этап за этапом их количество уменьшалось, оставались только умелые ракетчики.

– На предпоследнем этапе команды строили ракеты. Здесь мы уже подключили менторов, опытных ракетчиков из школ, которые подсказывали ребятам, какие материалы нужно использовать, как поставить двигатели, как настроить бортовую электронику, чтобы соблюдалась аэродинамика, – отметил Диас.

Чтобы у всех команд были равные возможности, были выставлены конкретные требования: масса ракет не более 1,2 кг, двигатели мощностью 100 ньютон и минимальный набор электроники. А дизайн, форма ракет – это уже полет фантазии и креатива команд. Большинство моделей было выполнено из ватмана – плотной бумаги в два слоя. Некоторые использовали пластиковые ПВХ-трубы.

– Диаметр тубуса (труба. – Прим. авт.) ракеты обычно пять сантиметров, – продолжает Даниил. – Если делать больше, то сложно подогнать двигатели. Бортовую электронику участники программировали сами: измеряли скорость и высоту полета, вели запись метеоусловий и так далее. Многое в ракетостроении зависит от воздуха, наклона, поэтому важны стабилизаторы. Если ракета завиляла в воздухе, то вряд ли она полетит прямо.

Не менее важная часть полета – приземление. Как только в ракете догорает топливо, вышибается пробка, расправляется парашют – и аппарат благополучно садится на землю. Парашюты делают из разных материалов, но чаще выручают обычные полиэтиленовые пакеты.

Непростым был и поиск спонсоров, ведь организация такого масштабного турнира требовала немалых расходов. Ребята приз­наются, что вначале в них сомневались многие взрослые: разве школьники смогут организовать такой серьезный республиканский турнир? Какие только пороги они ни обивали, кому только ни писали письма, но везде встречали стену непонимания. Но в ребят поверил директор школы Меирлан Мейрбек, который подсказывал и помогал организовывать встречи с министрами, ректорами вузов и руководителями компаний. Вскоре появились первые спонсоры, которые закрыли все финансовые нужды: средства на призы, бесплатный перелет, проживание и питание участников.

Итак, по итогам трех туров в финал QazAstroShift прошли 10 лучших команд из Астаны, Алматы, Шымкента, Кызылорды, Туркес­тана, Талдыкоргана, которые прилетели в столицу.

– Когда все участники прибыли в Астану, мы встречали и расселяли участников. Так, Astana IT University бесплатно предоставил им общежитие. Также в университете была выделена инженерная лаборатория, где ребята не спеша доработали свои проекты, – говорит Аскар.

26 июля – торжественный день запуска ракет финалистов. Накануне на территории национального космического центра «Казақстан ғарыш сапары» юные организаторы подготовили площадку для запусков. С утра здесь установилась теплая и безветренная погода.

Все 10 команд подготовили ракеты. Участников поприветствовал Государственный секретарь РК Ерлан Карин, финальные запус­ки открыл министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Когда наступил черед первого запуска, наши организаторы вдруг завозились у стартового стола.

– Стол пластиковый, к нему прик­реплена палка, куда насаживается­ ракета и взлетает вверх, как по рельсам, – объясняет Даниил. – Но проблема возникла в креплениях­ палки. Мы их распечатали на 3D-принтере, но они плохо крепились к материалам ракет. Все ждали запуска, а стол еще не готов! Мы тогда сильно нервничали, пытались исправить, в итоге получилось.

И вот ракеты разных размеров взмывали в небо, оставляя полос­ку следа. За ними внимательно наблюдало жюри конкурса из числа экспертов, которые оценивали технику полетов, произ­водительность и выполнение миссий. В среднем высота полета ракет – 100 метров. Но были и рекордсмены.

– Выше всех взлетела ракета команды НИШ Туркестана – 511 мет­ров. Ее сделали эффект­но. Мы предусмотрели, чтобы запуски совершались на безопас­ном для участников и зрителей расстоянии. Но эта ракета неожиданно улетела за территорию полигона. Мы испугались, что она причинит кому-то вред или ущерб, но все обошлось, ракета упала на поле, – вспомнил тот драматичес­кий момент Диас.

По результатам турнира победителем QazAstroShift стала команда «Сохаиб» из Республиканской физико-математической школы Алматы. Второе и третье места завоевали ученики Назарбаев Интеллектуальной школы Талдыкоргана и Туркестана. Победители и призеры получили ректорские гранты АУЭС, КБТУ и Astana IT University и возможность пройти стажировку в «Казақстан ғарыш сапары». Помимо этого, все финалисты награждены ценными призами.

Сегодня юные ракетчики-организаторы выпустились из школ и продолжают обучение в университетах. Как сообщил Даниил Лазарев, в нынешнем году они с ребятами планируют провести второй сезон QazAstroShift, где снова соберут сильнейших школьников по ракетостроению.

– Теперь мы хотим придать турниру международный уровень. Сейчас ведем переговоры с ребятами из Азербайджана, Турции, России, чтобы совместно его организовать. Есть даже план провести дополнительный этап в другой стране. Такая идея нас заводит и, думаю, привлечет еще больше участников! – улыбается ракетчик.

– Мы рады, что QazAstroShift стал площадкой, которая объе­динила школьников-ракетострои­телей страны, – подхватил Диас. – Потихоньку складывается­ комьюнити ребят, которые проводят свои мероприятия. Мы стремимся внести свой вклад в дело воспитания нового поколения аэрокосмических инженеров и поднять в стране интерес к ракетостроению.