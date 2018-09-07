​Расчет не оправдался

– Мы откровенно скажем, для нас это был холодный душ, потому что мы планировали большее количество золотых медалей, чем в предыдущие годы, и тут сек­ретов нет. Мы рассчитывали на боксеров, греблю на каноэ, греко-римскую борьбу, вольную борьбу, женский состав. Мы сами были в шоковом состоянии, когда не достигали тех результатов, которых ожидали, – признался глава ведомства на специальной пресс-конференции по итогам главных Игр четырехлетия в Азии.

Министр отметил, что Азиа­да-2018 не раскрыла весь потенциал казахстанского спорта. Он поблагодарил национальную сборную с достойным выс­туплением – наши атлеты все же были героями. По его словам, некоторые объективные, а чаще субъективные причины не позволили казахстанской сборной занять более высокое место в общемедальном зачете. Он также подчеркнул, что теперь Казахстану как можно быстрее необходимо интегрироваться в организации международного сообщества – судейский корпус и исполкомы. Так, по его словам, в Исполнительном комитете МОК у нас за всю историю не было ни одного представителя, на это не особо обращали внимание, но теперь эту ситуацию необходимо менять. Мы обязаны быть представлены в международном судейском составе, от решения которого во многом зависят выс­тупления атлетов. При этом он вспомнил и ситуацию на Олимпиаде в бразильском Рио, когда в финале боксерского поединка по странному решению рефери победа не была отдана нашему спортсмену.

– Вы сами видели, как Василий Левит доминировал на ринге, но судья отдавал преимущество его сопернику. Нужно работать, чтобы мы широко были представлены в международном судейском составе. Мы обязаны рекомендовать и чуть-чуть агрессивнее вести работу, чтобы казахстанцы были в достаточном количестве и в исполкоме, и в судействе, – считает он.

А для того, чтобы попасть в судейский состав, по мнению Арыс­танбека Мухамедиулы, Казахстану нужно проводить на своей территории международные соревнования и форумы.

– Как правило, когда ты принимающая сторона, то как организатор стараешься, чтобы у тебя было больше своих представителей. Почему весь мир старается большие мероприятия проводить у себя? Кроме того, это дает возможность развивать спорт и показать страну, немаловажный фактор и то, что ты можешь быть серьезно представлен в исполкоме той или иной международной спортивной организации. Казах­стан, к сожалению, не представлен в Международном олимпийском комитете, а у той же России 4 представителя. Это играет огромную роль. Что касается судейского состава, то для того, чтобы в него попасть, не надо ничего платить. Есть судейская коллегия, она, наоборот, приглашает судей и оплачивает им работу. А наша задача доказывать, что у нас сильный судейский состав и он достоин обслуживать международные соревнования. Мы должны иметь своих представителей в судействе и отстаи­вать интересы, – подчеркнул он.

В это же время вице-министр культуры и спорта Сакен Мусайбеков добавил, что если верить в наших спортсменов и их поддерживать, то результат придет 100%.

– Финал ватерпольного турнира, мы проигрываем японцам – 2:5. А японцы – это наши главные соперники. В это время мне звонит Арыстанбек Мухамедиевич и спрашивает, как идут дела. «Мы горим», – сказал я. Тогда он поинтересовался, сколько осталось времени, на что я ответил: «Два периода». Он сказал: «Догоните и выиграете!» Я поблагодарил министра, хотя понимал, что он никогда не играл в ватерполо. Но мы-то как раз и выиграли со счетом 8:7 – это видели все, – рассказал он.

Напомним, что на Азиаде-2018 сборная Казахстана выиграла в общей сложности 76 медалей различного достоинства и заняла 9-е место в общекомандном зачете. Наши спортсмены становились лучшими в велоспорте, гребле на байдарках и каноэ, легкой атлетике, художественной гимнастике, самбо, джиу-джитсу, дзюдо, фехтовании, каратэ и водном поло.