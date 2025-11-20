Расходование средств от некоторых платежей остается без должного контроля, считает спикер Сената

Несмотря на внушительные финансовые поступления, имеющиеся на счетах квазигоскомпаний, вдобавок им выделяются большие суммы из бюджета, рациональность использования которых остается под вопросом.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целесообразности такой схемы усомнился председатель Сената Маулен Ашимбаев. Спикер Сената считает, что эти средства могли бы послужить для нужд регионов и на их развитие в связи с поручениями Главы государства, сообщает Kazpravda.kz 

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, остаются непрозрачными механизмы сбора и использования парафискальных платежей. Только на КазАвтоЖол и Жасыл Даму из бюджета выделено 730 млрд тенге. Тем временем, отчетность по расходованию средств не всегда предоставляется регулярно и в полном объеме, что создает риски неэффективного использования и снижает доверие общества.

«Сегодня в цифрах звучало, что за два неполных года на счета компании «КазАвтоЖол» поступило 130 млрд тенге. Также работает компания «Жасыл Даму». За прошлый и этот незавершенный год на ее счет поступило 600 млрд тенге. То есть, это достаточно большие резервы. Вот, сейчас мы ищем средства для регионов, к примеру, 1 млрд или 500 млн на инфраструктуру. Мы видим, что этим двум компаниям, не будем пока говорить о других, продолжают выделяться средства из бюджета. В частности, на 2026 год финансовые средства заложены в бюджете, дополнительно. Соответственно, возникает вопрос: почему мы им закладываем дополнительные средства? Также вопрос в контроле средств этих компаний. Эти деньги идут в обход Единого казначейского счета, и, следовательно, на эти средства ослаблен парламентский и финансовый контроль, не выполняются бюджетные процедуры. То есть, нет порядка. И возникает вопрос о рациональности использования этих средств», – сказал Спикер Сената и настоятельно рекомендовал учесть эти вопросы при работе в следующем году и принять по ним решения.

