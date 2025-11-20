Несмотря на внушительные финансовые поступления, имеющиеся на счетах квазигоскомпаний, вдобавок им выделяются большие суммы из бюджета, рациональность использования которых остается под вопросом.
В целесообразности такой схемы усомнился председатель Сената Маулен Ашимбаев. Спикер Сената считает, что эти средства могли бы послужить для нужд регионов и на их развитие в связи с поручениями Главы государства, сообщает Kazpravda.kz
Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, остаются непрозрачными механизмы сбора и использования парафискальных платежей. Только на КазАвтоЖол и Жасыл Даму из бюджета выделено 730 млрд тенге. Тем временем, отчетность по расходованию средств не всегда предоставляется регулярно и в полном объеме, что создает риски неэффективного использования и снижает доверие общества.
«Сегодня в цифрах звучало, что за два неполных года на счета компании «КазАвтоЖол» поступило 130 млрд тенге. Также работает компания «Жасыл Даму». За прошлый и этот незавершенный год на ее счет поступило 600 млрд тенге. То есть, это достаточно большие резервы. Вот, сейчас мы ищем средства для регионов, к примеру, 1 млрд или 500 млн на инфраструктуру. Мы видим, что этим двум компаниям, не будем пока говорить о других, продолжают выделяться средства из бюджета. В частности, на 2026 год финансовые средства заложены в бюджете, дополнительно. Соответственно, возникает вопрос: почему мы им закладываем дополнительные средства? Также вопрос в контроле средств этих компаний. Эти деньги идут в обход Единого казначейского счета, и, следовательно, на эти средства ослаблен парламентский и финансовый контроль, не выполняются бюджетные процедуры. То есть, нет порядка. И возникает вопрос о рациональности использования этих средств», – сказал Спикер Сената и настоятельно рекомендовал учесть эти вопросы при работе в следующем году и принять по ним решения.