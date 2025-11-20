Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целесообразности такой схемы усомнился председатель Сената Маулен Ашимбаев. Спикер Сената считает, что эти средства могли бы послужить для нужд регионов и на их развитие в связи с поручениями Главы государства, сообщает Kazpravda.kz

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, остаются непрозрачными механизмы сбора и использования парафискальных платежей. Только на КазАвтоЖол и Жасыл Даму из бюджета выделено 730 млрд тенге. Тем временем, отчетность по расходованию средств не всегда предоставляется регулярно и в полном объеме, что создает риски неэффективного использования и снижает доверие общества.