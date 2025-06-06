Приветствуя гостей, директор музея «Есік» Гульмира Мухтарова отметила, что с 2017 года в рамках международной инициативы «Один пояс – один путь» на территории расположенного здесь древнего городища Рахат проводятся раскопки совместно с учеными из Института археологии провинции Шаньси (КНР). Казахстанские и китайские коллеги обмениваются опытом, публикуют научные труды, были организованы выставки, сняты документальные фильмы. Одним из результатов этой работы стало открытие в прошлом году в музее «Есік» филиала Центра археологических исследований Шелкового пути, расположенного в городе Сиане провинции Шаньси.

В ходе совместных раскопок древних подземных захоронений на палеолитической стоянке Рахат были выявлены 16 культурных слоев, найдены артефакты разных периодов – от каменного века до средневековья. В их числе – печь для обжига керамики, посуда, золотые украшения саков. Согласно гипотезе ученых, Рахат являлся резиденцией сакских царей, и именно отсюда выносили тело Золотого человека к месту погребения.

– Не случайно известный китайский ученый Ван обратил внимание на данный археологический комплекс, – подчеркнула Гульмира Мухтарова. – Здесь же проводились исследования совместно с археологами из России и Южной Кореи. Великий шелковый путь был караванной дорогой, связавшей в древности Восточную Азию со Средиземноморьем. Одна из его веток проходила по территории нынешней Алматинской области, соединив города и народы, содействуя культурному обмену между странами. Именно поэтому сакские курганы, расположенные на маршруте Шелкового пути, представляют большую научную и историческую ценность не только для нас, но и наших зарубежных коллег.

В свою очередь представители филиа­ла международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ICOMOS из города Сианя КНР напомнили, что еще 2 тыс. лет назад китайский исследователь и дипломат Чжан Цянь, путешествуя по Средней Азии, открыл дорогу для диалога и мира между Востоком и Западом. Он стал основателем марш­рута, получившего название Шелковый путь. Это не только древняя торговая артерия, но и важнейший канал для обмена культурными и духовными ценностями.

В этот же день в рамках саммита «Китай – Центральная Азия» в музее-заповеднике «Есік» состоялась экспозиция фотоматериа­лов «Жібек жолы самалы» («Ветер Шелкового пути»). На выставке были представлены 40 фотографий памятников культуры из различных уголков мира, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Участники экскурсии осмотрели также экспонаты музея – копию Золотого человека, глиняную, бронзовую и железную посуду, медные украшения и другие предметы, датируемые VIII–XIII веками.

Затем гости ознакомились с ходом совместных казахстанско-китайских раскопок на одном из курганов комплекса «Рахат». Как отметил профессор Института архео­логии провинции Шаньси Дин Янь, сотрудничество, продолжающееся на протяжении последних восьми лет, позволяет укрепить культурный и гуманитарный обмен между двумя соседними странами. Это важнейшее воплощение духа Шелкового пути – символа мира, открытости и взаимоуважения, а также мощный стимул для развития двусторонних отношений.

Напомнив, что в 2014 году 33 средневековых городища Великого шелкового пути, расположенные на территории Казахстана, Кыргызстана и Китая, были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ученый отметил, что культурное наследие служит прочным мостом для сближения народов.

К слову, Дин Янь и участники возглавляемой им группы китайских археологов с 2017 года живут недалеко от комплекса «Рахат», в райцентре Енбекшиказахского района – городе Есике. По оценке эксперта, налажено эффективное партнерство между музеем «Есік» и Сианьским институтом археологии в сфере изучения, сохранения и пропаганды сакских курганов.

В интервью «Казахстанской правде» заведующая кафедрой ЮНЕСКО КазГАСА, профессор Мехрибану Глау­динова отметила важность развития связей с коллегами из Китая, которые занимаются исследованием памятников архитектуры и градострои­тельства на маршруте Шелкового пути. Необходимо не только повысить туристическую привлекательность этих объектов, но и сохранить их в первозданном виде.

– Археологический центр в городе Сиане – важнейший пункт, с которого и начинается Великий шелковый путь, – отметила доктор архитектуры. – Там находятся интересные объекты, показывающие, что между нашими странами очень давно существовали крепкие тесные связи. Сиань – яркий образец архитектурного строительства тех времен с точки зрения сочетания сооружений и пространств. В древних городищах на территории Казахстана также видно проявление этого принципа. Такие памятники – ключ к пониманию культуры и мироздания.

По словам Мехрибану Глаудиновой, объекты, представленные на фотовыс­тавке «Жібек жолы самалы», – знаковые архитектурные сооружения. Их изучают студенты КазГАСА на курсах всемирной истории архитектуры. Это шедевры, знакомящие нас с прошлым других государств.

При этом очень важно устраивать за рубежом аналогичные фотовыставки, показывать там архитектурные памятники Казахстана, поскольку мы обладаем уникальным в этом плане наследием. Именно через градостроительные объек­ты происходит знакомство с культурой и историей народов.

Поездка китайской делегации завершилась подписанием договора о сотрудничест­ве между музеем «Есік» и историческим музеем города Сианя провинции Шаньси.