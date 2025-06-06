Раскопки археологического комплекса «Рахат» привлекли внимание гостей из Китая
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На днях свыше сотни туристов, в том числе ученых-археологов из Поднебесной посетили Государственный историко-культурный музей-заповедник «Есік», расположенный в знаменитой Долине сакских царей. Как известно, этот объект занимает особое место в перечне национальных символов Казахстана наряду с Туркестаном, Отыраром, Сарайшыком, Улытау. Именно здесь в далеком 1970 году была обнаружена самая значительная археологическая находка страны – Золотой человек.