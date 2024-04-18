Раскрыть таланты поможет «Талшын»

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Как отметила инициатор проекта, руководитель общест­венного объединения Biz de adambyz Гульназ Космурзиева, кроме актерского мастерства они будут заниматься ораторским искусством, вокалом и хорео­графией. В этом им помогут актеры Академического казахского драматического теат­ра им. Махамбета.

– Я сама всегда мечтала сняться в кино или сыграть роль на сцене. Среди нас есть люди с огромным потенциалом, кто-то имеет прекрасный голос, другой проникновенно читает стихи, третий выделяется врож­денным артистизмом. Вот мы и решили: а почему бы не показать их талант широкой публике? – говорит Гульназ Космурзиева.

В планах нового театра и постановка мюзиклов.

– Это люди, которые редко выходят в общество, в течение долгого времени сидят дома. Они должны научиться побороть страх на сцене, привыкнуть к аплодисментам, установить связь со зрителем. Поэтому первая постановка будет пробной. А потом мы уже перейдем к более сложным жанрам, таким как драма, комедия. Заметила, что среди людей с особыми потребнос­тями немало талантливых ребят, которые в будущем могут сниматься в кинопроектах или сериалах, – рассказывает социальный педагог Сауле Байменова.

Попробовать свои силы на театральной сцене решила и чемпионка первенства Казахстана и Европы по паратанцам на колясках Асылай Акбергенова.

– Лет 10 назад для атыраус­ких колясочников условий на городских улицах не было предусмотрено. В то время как раз начали развиваться танцы на колясках. И нужен был человек из Атырау, который защитит честь региона. Тогда меня и отправили на чемпионат, где я успешно выступила. Сейчас работаю в справочной поликлиники и давно не выходила на сцену. Открытие инклюзивного театра – шанс снова проявить себя, – говорит Асылай.

С детства мечтала сняться в кино 28-летняя Жулдыз Каримова, у девушки врож­денный ДЦП.

– Всегда любила смотреть сериалы и фильмы, особенно турецкие. И всегда мечтала сыграть какую-нибудь роль в кино. Даже после школы хотела поступать на актерский факультет в Казахскую национальную академию искусств имени Т. Жургенова. Но окружающие говорили, что с таким диагнозом у меня нет шансов. Но я всегда жила с этой мыслью. И вот теперь с открытием инклюзивного театра этот шанс у меня поя­вился, – делится Жулдыз.

Планируется, что до конца года инклюзивный театр представит три спектакля и проведет четыре творческих вечера.