Расширяя транзитный потенциал

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Ирина Гончарова, Мангистауская область

До миллиона тонн зерна в год будут переваливать в морском порту Курык через зерновой терминал, строительство которого ведется за счет частных инвестиций.

фото предоставлены пресс-службой АО Порт Курык

Помимо зерна, по информации пресс-службы ТОО «Порт Курык», через морские причалы (их здесь четыре общей протяженностью 466 метров) ведется перевалка казахстанской нефти и нефтепродуктов, металлов и изделий из них, удобрений, химической продукции. Из года в год растет также транзит грузов, следующих из Китая, республик Центральной Азии в направлении портов Азербайджана, Грузии, Турции и далее в страны Восточной Европы и обратно.

ТОО «Порт Курык» представляет собой паромный комплекс, способный принимать автомобильные и железнодорожные паромы круглогодично. Его проектная мощность в настоящее время – 6 млн тонн в год. Организация на 100% принадлежит АО «НК «Қазақстан темір жолы». Максимальная длина принимае­мых судов до 170 мет­ров, ширина – до 17,5 метра и осадка в 4,5 метра. В настоящее время порт занимается экспедированием грузов по Казахстану, перевозкой (фрахтом) через Каспийское море, экспедированием по железным дорогам Азербайджана и Грузии. Предоставляет услуги складов временного хранения, гостиницы и питания.

Поэтому вполне закономерно, что сегодня развитию порта Курык уделяется большое внимание в самых высоких эшелонах власти. Не случайно Глава государства поручил Правительству разработать целостный план развития морской инфраструктуры, с тем чтобы порт стал полноценным логистическим кластером, таким как морской порт Актау.

По мысли Президента РК, этот международный коридор Север – Юг открывает Казахстану выход через Иран к портам стран Персидского залива. Говоря в нынешнем Послании о необходимости развития Транс­каспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), Касым-­Жомарт ­Токаев подчеркнул, что предстоит поэтапно удвоить пропускную способность железнодорожной части данного маршрута. В первую очередь необходимо начать модернизацию казахстанского участка железнодорожной линии Болашак – Челябинск. Для эффективной интеграции в меж­дународные маршруты важно предоставлять полный спектр логистических услуг. Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе должны стать мультимодальными центрами, оказывающими конкурентоспособные и качественные услуги по аккумулированию и распределению грузов. В целом для развития отрасли потребуется адекватная тарифная и регуляторная политика, активное привлечение частных инвестиций, сообщил Глава государства.

По итогам работы за семь месяцев 2023 года портом обработано 407 паромов, объем перевалки составил 1 284 тыс. тонн, из них 922 тыс. тонн по железнодорожной составляющей, или 12 тыс. 196 вагонов, и 361 тыс. тонн по автотранспорт­ной составляющей (грузовые автотранспортные средства), или 15 283 единицы.

Проводится работа и по дальнейшему развитию порта. В частности, как сообщила пресс-служба порта, в связи с падением уровня Каспийского моря стоит задача по углублению дна портовой акватории для продолжения эффективной работы Курыка, что позволит увеличить объе­мы перевалки грузов. Планируется углубить дно акватории до отметки -36,5 от Балтийской метки согласно проектной возможности. Также в планах порта построить и приобрести казах­станские паромы для открытия новых маршрутов, наращивания экспортного потенциала и увеличения транспортной безопас­ности республики.

#инвестиции #строительство #зерно #порт #Курык

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