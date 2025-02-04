Растет число социальных торговых точек

Как сообщили в пресс-службе областного акимата, к действующим в Талдыкоргане семи социальным торговым павильонам добавили еще пять.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В стабфонде имеется свыше 18 тыс. тонн социально значимых продовольственных товаров, в том числе 1 485 тонн картофеля. Товарные интервенции СПК «Жетісу» осуществляет на пос­тоянной основе, реализуя законтрактованные продукты питания в своих точках по более низкой цене.

В наличии в стабфонде мука, сахар, рис, макароны, подсолнечное масло, гречка, соль, курятина, яйца, говядина, картофель, лук, морковь и капуста. Цены на эти продукты действительно гораздо ниже, чем на рынках. Масло рас­тительное, например, продают в палатках по 2,5 тыс. тенге за пятилитровый баллон, картофель – по 180 тенге за килограмм.

Многие жители Талдыкоргана уже оценили преимущество покупок дешевых продуктов питания в палатках, правда, у горожан есть и замечания. Например, социальные палатки в разных микрорайонах города работают только с десяти до трех часов дня по будням. И товара всем там иногда просто не хватает.