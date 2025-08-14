Как проинформировали в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО, за семь месяцев на внутреннем рынке было реализовано 33 193 тонны сжиженного газа, что сопоставимо с показателями 2024-го за аналогичный период. Вместе с тем за последние три года возрос интерес населения к его использованию в качестве моторного топлива. Если в 2022 году количество автотранспорта, переведенного на газ, составляло 15 650 единиц, то сегодня эта цифра выросла до 26 387.

Нынешним летом реализация топлива на АГЗС выросла со 110 до 180 тонн в сутки. Управление проводит работу совместно с уполномоченным органом по возможному расширению производст­венной базы и повышению эффективности распределения ресурсов.

В этом году были приняты меры по дерегулированию цен на ГСМ, что стало важным шагом в направлении либерализации топливного рынка. Ведется ежедневный мониторинг цен на АЗС. В ведомстве подчеркнули, что нефтепродукты на внутренний рынок поставляются в достаточном объеме. С начала года дефицита и резких скачков цен не зафиксировано.