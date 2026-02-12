Растет в ауле вундеркинд

Статьи,Общество
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В селе Алтынтобе Казыгуртского района Туркестанской области растет четырехлетний Али Адамбек, способности которого поражают всех в округе.

фото пресс-службы облакимата

Пока его сверстники только осваи­вают счет до десяти, Али уверенно складывает и вычитает двузначные и трехзначные числа… в уме. Он свободно умножает, причем отвечает на английском языке, не задумываясь о правильности произ­ношения или порядка действий. Его ответы быстры и точны – словно внутри маленькой головы работает сверхскоростной компьютер.

Воспитатели детского сада первыми заметили необычные способности мальчика. По их словам, Али опережал программу настолько, что стандартные задания перестали вызывать у него интерес. В итоге педагоги приняли решение направить его в школу раньше обычного.

Сегодня Али учится в подготовительном классе, однако его логическое мышление, по оценке учителей, сопоставимо с уровнем старшеклассников. Учитель средней школы в Алтынтобе Алия Миятбекова признается: малыш с легкос­тью решает задачи, которые ставят в тупик учеников 5–6-х классов. Особенно уверенно он чувствует себя в арифметике и логических упражнениях.

Мама вундеркинда Нургуль Мырзагали рассказывает, что любовь к чис­лам проявилась у сына очень рано:

– Другие дети смотрят мультфильмы, а Али с интересом включает математические программы на английском языке. Перед сном он не просит сказку, ему интереснее полчаса посчитать в уме или повторить таблицу умножения.

Для Али обучение – это увлечение. Он воспринимает числа как игру, как интеллектуальный вызов самому себе. При этом мальчик не ограничивается только вычислениями: он уже освоил алфавит и теперь хочет научиться писать по-английски.

– Меня интересует не детский сад, а школа. Мне не нравятся те, кто не делает домашнее задание, – рассуж­дает Али Адамбек.

В этих фразах – не по-детски зрелое отношение к учебе. Педагоги надеются, что при правильной поддержке Али сможет раскрыть свой потенциал и в будущем представить регион на республиканских и международных олимпиадах. Возможно, именно в небольшом селе Алтынтобе сегодня растет будущий ученый, имя которого станет известным далеко за пределами страны.

