Почти на 18% подорожало растительное масло в Казахстане за год

Наиболее заметный рост цен на растительное масло был отмечен в Карагандинской области.

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Цены на растительное масло в Казахстане по итогам февраля выросли на 17,5% за год, в то время как подсолнечное масло подорожало на 17,2%, а оливковое - на 26,3%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

По данным отчета, самый заметный рост цен на растительное масло был отмечен в Карагандинской области - сразу на 24%.

«В тройке антилидеров также оказались Шымкент и Алматы. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Западно-Казахстанской области - на 11,5%» - отмечают в Energyprom.kz.

Подсолнечное масло сильнее всего подорожало в Карагандинской области, меньше всего - в Западно-Казахстанской, оливковое заметнее всего выросло в цене в Павлодарской области, меньше всего - в Улытауской.

В отчете указывается, что за первые два месяца этого года в РК произвели 111,8 тыс. тонн рафинированного и нерафинированного растительного масла - сразу на 31% больше, чем годом ранее.

77% производства растительного масла в стране пришлось на самое популярное - подсолнечное масло, добавили аналитики.