Равнение на знамя

Статьи
622
Валерий Мерцалов, Северо-Казахстанская область
фото автора
За два года в области сложилась устойчивая тенденция снижения количества всех видов преступлений, параллельно повысились показатели их раскрывае­мости. В целом она составила 66%, по тяжким – 87% и особо тяжким – 97%. Кроме того, раскрыто 573 преступления из категории «прошлых лет». Задержаны 108 уголовных преступников, находившихся в розыске. Российским коллегам переданы 26 объявленных ими в розыск уголовников, в Казахстан в рамках приграничного сотрудничества направлены 10 граж­дан, скрывавшихся от ответственности на территории РФ.

Самый заметный для населения результат – сокращение количества преступлений в общественных местах, на улицах, несовершеннолетними и в состоянии опьянения. На 11% меньше случилось дорожно-транспортных происшествий, меньше людей пострадали в них. Поэтому, выступая на прошедшем в Петропавловске совещании по итогам оперативно-служебной деятельности подразделений ДВД СКО за минувший год и приоритетных задачах в наступившем году, заместитель министра МВД генерал-майор Ерлан Тургумбаев назвал полицейских области в чис­ле лидеров.

Успешные показатели отнюдь не случайны, как явствует из озвученной начальником ДВД генерал-майором Бериком Биляловым информации. И он, и выступившие вслед за ним руководители МПС, ДЧС и ДУИС отметили, что эффективность деятельности возглавляемых ими служб во многом обеспечило внимательное отношение со стороны акима СКО Ерика Султанова. Так, в СКО местная полицейская служба первой в стране получила соответствующие ее предназначению помещения, подразделения обеспечены транспортом, современными техническими средствами.

И этот процесс, заверил с трибуны аким, будет продолжаться, более того, скоро полицейские получат общежитие, многоквартирный жилой дом. Тут же глава региона вручил почетные грамоты и ценные подарки подразделениям ОВД, признанным лучшими по итогам прошлого года. Главный подарок – автомобиль «Нива» – достался управлению по борьбе с организованной преступностью ДВД.

И все же ключевым событием этого дня следует считать вручение Ерланом Тургумбаевым депар­таменту внутренних дел СКО знамени. Символ честного и достойного служения в органах правопорядка станет главным атрибутом в патриотическом воспитании личного состава.

Популярное

Все
Выставка автозапчастей и аксессуаров прошла в Астане
Книголюбы, объединяйтесь!
Ветер, ветер! Ты могуч...
Посевы свеклы сократятся
Бизнес Сингапура инвестирует крупные и эксклюзивные проекты
Важно знать эти славные страницы
Нерушимая связь поколений
Найдут покой в родной земле
Рассыпающаяся древность или новодел?
Чем больше информации, тем точнее геологический прогноз
Фундамент из... ружей
Корабли пустыни и нефть
Вспомнили подвиг земляка
Под одним шаныраком
«Глаз сердца» увидел мир
Из «красной» зоны – в «желтую»
Перерабатывай или утонешь!
В городе появились нелегальные детсады
Сапаргали Бегалин глазами школьников
Региональная наука нуждается в мерах поддержки
Начато возведение крупного металлургического завода
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ между Алматы и областью
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Школьное меню: прокуратура ЗКО отменила госзакупки на сумму на 70 млн тенге
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Трижды обманувший смерть
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Трагикомедия «Кызыл дамбал» вышла в общереспубликанский прокат
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
Сильные дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Отважный герой-пограничник
Саксаул пустыне возвращает жизнь
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Загадочная кукла с казахской душой: как артисты «Астана Опера» очаровали Санкт-Петербург
Есть о чем и есть кому снимать
Сенатор указал на необоснованные проверки АЗРК бизнеса в регионах
QR-код на входе для учителей вводят в школах Талдыкоргана
МВД внедряет на дорогах метод сужения
В Приаралье начался сев риса
Молодежь Астаны готовится к новоселью
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
В каких районах Астаны появятся новые школы
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов

Читайте также

Новые идеи и новые возможности
НДС понизят для ряда лекарств
Масштабы электронной коммерции впечатляют
Ранняя весна ускорила выход в поле

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]