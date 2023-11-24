Равные партнеры

Около 80 участников из 15 стран объединил форум «Ускоряя процесс цифровизации в Европе и Центральной Азии: партнерства в области инноваций и технологий для расширения экономических прав и возможностей женщин» в Алматы. Организатором форума выступил региональный офис Структуры «ООН-женщины» для стран Европы и Центральной Азии и Правительство РК. Мероприятие призвано стать поворотным моментом в расширении экономических прав и возможностей женщин посредством ускорения процесса развития технологий и инноваций.

Выступая с приветственным словом, исполняющая обязанности регионального директора офиса Структуры «ООН-женщины» для стран Европы и Центральной Азии Гюльден Тюркёз-Косслетт отметила, что «Поколение равенства» – это беспрецедент­ная глобальная инициатива, которая нацелена ускорить реализацию гендерного равенства с помощью партнерства со всеми вовлеченными сторонами.

– Инициатива «Поколение равенства» дает уникальную возможность сформировать наше общее будущее, где технологии будут вносить свой вклад в трансформацию социальных норм, усиливать голоса женщин. Согласно данным 2022 года, 69% мужчин в мире используют Интернет и 53% женщин имеют доступ к нему. Это значит, что на 259 миллионов мужчин больше пользуются Интернетом. Этот гендерный цифровой разрыв имеет влияние на участие женщин и девочек в глобальной экономике. Более 90% рабочих мест в мире имеют цифровой компонент и будут требовать сложных цифровых навыков, а наука и технологии – это быст­рорастущие отрасли и там выше заработные платы. Поэтому преодоление гендерного равенства в науке, технологиях, инженерии, математике, то есть в точных науках может создать на 1,2 миллиона больше рабочих мест и повысить ВВП на 820 миллиардов евро, – сообщила Гюльден Тюркёз-Косслетт.

Представитель ООН призвала взять коллективное обязательство по гендерно-инклюзивной цифровизации для молодого поколения, а также поддержать женщин и девочек в том, чтобы они стали равными партнерами в цифровом секторе в качестве новаторов, разработчиков и конечных пользователей.

В свою очередь, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосми­ческой промышленности РК Малик Олжабеков подчеркнул, что основное внимание следует уделять не только технологическим достижениям, но и созданию инклюзивного цифрового пространства, которое расширяет права женщин и обеспечивает равные возможности для всех.

– Благодаря стратегическому партнерству и инновациям мы можем преодолеть эти разрывы и создать будущее, в котором цифровизация станет мощной силой инклюзивности и равенства, – подчерк­нул вице-министр.

О необходимости учитывать разные факторы при стремлении к развитию призвал посол Европейского сою­за в Казах­стане Кестутис ­Янкаускас.

– Стремясь к цифровому развитию, важно помнить, что оно само по себе не охватывает все сферы общества – демократия имеет не меньшее значение. Его потребности требуют соз­дания благоприятных условий как для мужчин, так и для женщин при регистрации бизнеса, способствующего социальному прогрессу и процветанию, – отметил дипломат.

Мероприятие включало дис­куссии по сокращению цифрового гендерного разрыва и лидерству женщин и девочек в инновационных экосистемах. Участники поделились инновационными решениями с потенциалом распространения по всей Европе и Центральной Азии, такими как предоставление цифровых услуг перемещенным женщинам, пострадавшим от ситуации в Украине, и использование потенциала искусственного интеллекта для преодоления вызовов пос­ле пандемии COVID-19.

Завершился форум ознакомительным визитом в инновационное пространство Smart Point в Алматы, где местные партнеры продемонстрировали цифровые проекты, продукты и решения для продвижения гендерного равенства, построе­ния устойчивого общества, безо­пасных и умных городов, а также инициативы, созданные женщинами и девочками или для них.