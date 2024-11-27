Разбивавших машины и остановки вандалов наказали в Астане

Очередных вандалов, нанесших ущерб чужому имуществу, привлекли к ответственности, передает сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Как сообщается, около девяти часов утра 22 ноября 30-летний мужчина повредил заднюю дверь чужого авто. Вечером того же дня нетрезвый 34-летний житель во время драки разбил стекло двери машины.

В ночное время 26 ноября 22-летний гражданин умышленно кинул железо в стекло остановки, отчего оно разбилось.

Всех нарушителей нашли и привлекли к административной ответственности по статье 147-1 КРКоАП РК.

С начала года в Астане проводятся профилактические работы в рамках акции «Стоп, вандал», которую поддержали волонтеры, активисты, известные спортсмены, жители города.

С начала года суд уже наказал порядка 300 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений. Все они были привлечены к ответственности.

Работа по профилактике вандализма проводится при координации городской прокуратуры и Департамента полиции.