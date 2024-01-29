Разбронирование овощей из региональных стабфондов по доступным ценам начнут в феврале

Экономика, Сельское хозяйство, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Такое поручение дал заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на совещании по стабилизации цен на социально значимые продукты питания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Параллельно с этим для максимального охвата и насыщения внутреннего рынка овощами по доступным ценам в регионах стартуют ярмарки. С учетом того факта, что со второй половины апреля население начинает активно потреблять ранние овощи, преимущественно импортные, Центр развития торговой политики «QazTrade» уже сейчас проводит работу по ввозу данной продукции из Узбекистана и Таджикистана. Так, рекомендованный объем картофеля для обеспечения потребности казахстанцев составляет 8,2 тыс. тонн (апрель-июнь), лука – 5 тыс. тонн, (май-июнь).

Как озвучила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, учитывая опыт предыдущих лет, «QazTrade» разработал схему поставок овощей, в которой предусмотрен ряд логистических моментов, включая погранпереходы.

На совещании обсудили и возможность установления минимальной оптовой цены на сахар. Учитывая разнополярность мнений по этому вопросу, Серик Жумангарин поручил провести совещание с участием представителей отраслевых ассоциаций, министерств сельского хозяйства, промышленности и других заинтересованных ведомств для выработки совместного решения.

Также была заслушана информация Министерства торговли и интеграции о деятельности региональных комиссий. С начала года в областях проведено 74 заседания, выявлено 67 фактов превышения торговой надбавки. Наибольшее их число зафиксировано в Павлодарской, Туркестанской областях, а также в Шымкенте, Алматы и Астане.

В целом динамика роста цен на социальные продукты питания с начала года составила 0,2%. По итогам минувшей недели индекс цен демонстрирует стабильность.

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