Разрешено все, что не запрещено законом

Реализуя свое конституционное право, закрепленное в пункте 3-1 статьи 41 Конституции РК, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим Указом обозначил срок проведения внеочередных президентских выбров – 20 нояб­ря текущего года.

… В Обращении Главы государства от 21 сентября отмечается насыщенность этого года значимыми для народа политическими событиями. Действительно, и мартовское его Послание, и последовавшая за ним конституционная реформа, и Послание от 1 сентября, являясь прогрессивными по своему содержанию, имеют судьбоносное значение для народа Казахстана.

Так, в первом из документов были обозначены основные направления модернизации политической системы и социально-экономических реформ, а в Обращении от 21 сентября Президент отметил, что состоявшаяся летом этого года конституционная реформа была направлена на реализацию принципа «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». После всенародного референдума по внесению изменений и дополнений в Основной закон обновленная Конституция более полно отвечает идее построения демократического, правового и социального государства. Благодаря этой реформе воссоздается Конституционный суд, в который будут иметь право обращаться и рядовые граждане; в Основном законе закреплена смешанная избирательная система, которая позволит электорату избирать депутатов в Парламент не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам, то есть голосовать за конкретное физическое лицо в зависимости от степени его авторитета, незапятнанной репутации и заслуг перед народом; институт уполномоченного по правам человека обрел конституционный статус; окончательно конституционно-правовое оформление получил вопрос с землей.

Глава государства в Обращении от 21 сентяб­ря отметил и эти, и ряд других существенных элементов модернизации политической системы. Учитывая, что значительно облегчена и упрощена процедура регистрации политических партий, создан институт парламентской оппозиции, можно утверждать, что в Казах­стане формируется реальная многопартийная система.

Со дня своего избрания в 2019 году на пост Президента Касым-Жомарт Токаев проводит целенаправленную работу по кардинальному обновлению всей общественной жизнедеятельности в нашей стране по созданию новой модели политического устройства. Он отметил, что для построения Нового Справедливого Казахстана необходима перезагрузка всех государственных институтов. И то, что он начинает такую перезагрузку с решения вопроса о необходимости проведения внеочередных выборов президента РК, на мой взгляд, вполне закономерно.

Полагаю, что институты государства и граж­данского общества, все граждане страны должны проявить высокую политическую активность, и, основываясь на обновленном законодательстве, сделать выбор в пользу Нового Казахстана, в котором будет действовать принцип правового государства: «разрешено все, что не запрещено законом».