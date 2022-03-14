Практика, когда заболевший актюбинец отправлялся лечиться «за три моря», уходит в прошлое. Многие, видя, как преображается медицинская база региона, предпочитают сегодня местных докторов. Теперь можно уверенно констатировать, что модернизация рабочего места врача дает положительный эффект. Подробно об этом мы попросили рассказать руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Рустема Исаева.

– Здравоохранение – одна из ресурсоемких отраслей экономики, отметил Глава государства в своем программном выступлении на расширенном заседании Правительства в феврале. Какие критерии определяют эффективность затрат из бюджета, частные инвестиции в нашем случае?

– Определяя планы на 2022 год, мы руководствовались поручениями Главы государства, а также задачами, обозначенными в национальном проекте «Здоровая нация». В приоритете дальнейшее совершенствование инфраструктуры с учетом потребностей населения, обеспечение шаговой доступности первичной медико-санитарной помощи.

К примеру, в планах строительство 4 врачебных амбулаторий, 3 медицинских пунктов и пристройки к врачебной амбулатории на 1,2 миллиарда тенге. На капитальный ремонт 6 объектов преду­смотрено 548,6 миллиона тенге. В рамках государственно-частного партнерства планируется строительство центра позитронно-эмиссионой томографии в Актобе.

Особо отмечу, что для облас­ти назрела необходимость в строительстве новой типовой самостоятельной инфекционной больницы. На наш взгляд, ее основой может стать недостроенный противотуберкулезный диспансер в поселке Жанаконыс в черте города.

В рамках регионального перс­пективного плана развития инфраструктуры здравоохранения на 2021–2030 годы в Актобе открываются частные объекты здравоохранения. К примеру, в микрорайоне «Батыс-2» с учетом динамично вводимого нового жилья это поликлиника «Универ», она охватит около 10 тысяч населения с последующим расширением до 30 тысяч.

Запланировано открытие шес­ти ситуационных центров в мед­организациях, а также по одному при областном акимате, респуб­ликанском центре электронного здравоохранения и при управлении здравоохранения для мониторинга и координации заболеваний сердечно-сосудистой системы, инсультов, а также травм – основных причин смертности, заболеваний, приводящих к инвалидности.

В семи районах области внедрена телемедицина, что позволяет на местах получать дистанционно консультации специалистов областных клиник. К слову, в прошлом году таким способом дано более 800 консультаций.

– Рустем Канапиевич, основа нынешних планов заложена в отчетном периоде. Поделитесь предварительно проделанной работой.

– Напомню, 2021 год был вторым в реализации пятилетней государственной программы развития здравоохранения. Акцент в ней сделан на развитие профилактических мер. Несмот­ря на напряженную эпидемиологическую ситуацию, удалось стабилизировать и улучшить главные показатели. Снижены заболеваемость туберкулезом на 3,5%, смертность от него – на 21,4%; количество посещений организаций здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, повысилось на 16,7%.

Достигнуты пороговые значения 13 из 15 индикаторов гос­программы. Предстоит снизить материнскую и младенческую смертности. В минувшем году были зарегистрированы две крупные волны пандемии, одну из них вызвал наиболее опасный штамм «дельта». Болезнь не обошла стороной и беременных ввиду чувствительности к вирусу и нестабильности их иммунной системы. Она унесла жизнь 7 женщин из 12 заразившихся.

Вместе с тем необходимо со­средоточиться и на ряде других моментов. Это низкий индекс здоровья женщин, отсутствие планирования беременности, дефицит и недостаточный уровень квалификации специалис­тов службы родовспоможения, низкий охват своевременной контрацепции, низкая солидарная ответственность женщин за собственное здоровье, недостаточный уровень материально-технического оснащения. На решение этих проблем направлено строительство областного перинатального центра на 190 мест. Объект введен в эксплуатацию в конце 2021 года. Здесь установлен компьютерный томограф стоимостью 433 миллиона тенге.

На очереди открытие реабилитационного отделения в Центре охраны материнства и детства. В двухуровневом здании преду­смотрели отдельный вход и лифт для детей с ограниченными возможностями. Для нового объекта приобретено более 100 наименований оборудования. Также государственно-частное парт­нерство позволило возвести дополнительный корпус детской онкогематологии на 100 коек.

– Улучшение материально-технического оснащения имеет широкий диапазон. Какие еще меры принимаются для укрепления здравоохранения в регионе, особенно на сельском уровне?

– На 3,3 миллиарда тенге закупили 39 единиц медицинского оборудования, в том числе для реанимационного отделения инфекционных стационаров. В списке наиболее дорогих приобретений также два аппарата гемодиализа для Шалкарской районной больницы, компьютерный томограф для Алгинской районной больницы. В областном Патологоанатомическом бюро обновлено изношенное медицинское оборудование. В итоге оснащенность медицинской техникой по области возросла с 84,9 до 91%.

Также отремонтированы здания областной инфекционной больницы, Алгинской, Байганинской, Мугалжарской ЦРБ, Кенкиякской сельской врачебной амбулатории, фельдшерско-акушерского пункта в Байкадаме. Общие затраты составили 603,3 миллиона тенге.

Введены в эксплуатацию медицинский пункт в Мартукском районе, 10 врачебных амбулаторий в Алгинском, Темирском, Хобдинском, Шалкарском районах и в Актобе. В январе возобновила работу областная станция скорой и неотложной медицинской помощи, перешедшая на баланс управления здравоохранения от турецкого инвестора. В течение года укрепим ее материально-техническую базу, через финансовый лизинг будет закуплено 52 спецавтомобиля.

– Многомиллионные затраты не дадут должного эффекта, если не будет высококлассного специалиста. Насколько остро стоит проблема дефицита кад­ров?

– Медицинский штат области составляет 4 122 врача и 8 102 средних медицинских работника. Острая потребность в 120 врачах, в том числе 71 – в районах. Кстати, в 2021 году в рамках социальной поддержки 50 молодым специалистам, прибывшим в село, выделено 75 миллионов тенге. Касательно переподготовки кадров стоит отметить, что повышение квалификации в Турции и России прошли 14 гинекологов, хирургов, анестезиологов.

Немаловажным фактором в профилактике частой смены места работы медицинских работников, а также их ухода из профессии является повышение заработной платы. В прошлом году на 30% она возросла для врачей и на 20% – для среднего медицинского персонала. Сегодня в области средняя зарплата первых составляет 325 888 тенге, вторых – 204 305 тенге.

В этом году ожидается выпуск 150 молодых докторов и 22 резидентов, обучающихся по гранту акима области. Они пополнят коллективы райбольниц.

– С повестки дня не сходит тема противостояния коронавирусной инфекции. Как охарактеризуете ситуацию?

– Важной частью медицинской помощи для лиц, переболевших КВИ, является постковидная реа­билитация. Она доступна в Актюбинском медицинском центре, в Железнодорожной больнице, в клинике «Дару», в профилактории «Юкон», в райбольницах.

Полный курс иммунизации получили 70% населения. Ревакцинацию прошли 80 тыс. человек. Работа в данном направлении продолжается. На закуп вакцин и шприцов в этом году выделено 3,8 миллиарда тенге.