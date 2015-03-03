Развернутая программа действий Свежий выпуск 654 Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск

Прошло немногим более ста дней, как Даниал Кенжетаевич возглавил один из ключевых индустриальных регионов страны. За это время новый аким успел не просто основательно ознакомиться с состоянием дел во вверенной ему области и наметить перспективы социально-экономического развития Восточного Казахстана. Об этом, кстати, красноречиво свидетельствовали тезисы отчетного доклада главы региона, опубликованные в местных СМИ заранее. Но, что более важно, к восточноказахстанцам Даниал Ахметов вышел с развернутой программой действий на текущий год и на среднесрочную перспективу.

Между тем итоги прошедшего года не могут не радовать, поскольку по целому ряду показателей Восточно-Казахстанская область занимает лидирующие позиции в РК. На востоке, к примеру, производится пятая часть всей инновационной продукции, и в прошлом году ее объем составил 109 млрд. тенге. Аким области не преминул также подчеркнуть, что таким образом жители ВКО оказывают достойную поддержку курсу Президента страны, который несколько лет назад дал старт инновационному развитию Казахстана именно в Усть-Каменогорске. Основной упор в последние годы делался на реализацию «прорывных проектов», увеличение темпов технического и технологического перевооружения производства.

По сравнению с 2013-м в прошедшем году предприятиями региона произведено продукции на 100 млрд. тенге больше. Общая сумма составила 1 трлн. 98 млрд. тенге, и основная ее часть приходится на продукцию обрабатывающей промышленности, выпуск которой, соответственно, увеличился на 10%.

– Второй по значимости вклад в экономику Восточного Казахстана вносит агропромышленный комплекс, – отметил Д. Ахметов. – Целенаправленное наращивание объемов производства сельхозпродукции позволило полностью удовлетворить потребности жителей региона.

В отчетном году активно расширялась производственная инфраструктура в животноводстве, заметно увеличилась численность поголовья скота и птицы, а также объемы производства масличных культур и овощей. Но, по словам акима, имеющийся потенциал позволяет довести производство сельскохозяйственной продукции до надлежащих объемов и обеспечить выход на внешние рынки.

Даниал Ахметов подчерк­нул, что на последовательном развитии переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности Глава государства акцентировал внимание в ходе расширенного заседания Правительства 11 февраля текущего года. Особую актуальность поставленная задача приобретает в нынешних условиях нестабильности мировой экономики и негативного влия­ния глобальных вызовов. Аким области представил участникам встречи программу развития молочного животноводства в регионе из пяти основных направлений. В их числе – реконструкция и новое строительство молочно-товарных ферм, организация закупа молока у населения, укрепление кормовой базы за счет расширения площадей орошаемых земель и другие. Что касается поддержки малого и среднего бизнеса, то по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» в текущем году выделяется 1,8 млрд. тенге. Еще 3 млрд. тенге будет направлено на реализацию 14 проектов по развитию производственной инфраструктуры в населенных пунктах области.

– В своем Послании народу Казахстана Глава государства уделил особое внимание развитию энергетической инфраструктуры, – подчеркнул Д. Ахметов.

С целью сбалансированного энергообеспечения республики реализуется проект строительства высоковольтной линии 500 кВ Экибастуз – Семей – Усть-Каменогорск протяженностью 705 км. В планах руководителя региона – привлечь к их возведению местные предприятия. В настоящее время в регионе ведется строительство Тургусунской ГЭС, осуществляется крупномасштабная модернизация Усть-Каменогорской ТЭЦ.

Строительству дорог, являющемуся неразрывной составляющей инфраструктурного развития, в отчетном докладе акима также было отведено важное место.

– В Восточном Казахстане уже проведена реконструкция 118 километров магистрали Астана – Усть-Каменогорск. В текущем году планируется ремонт еще 53 километров и завершение проектно-изыскательских работ магистрали Алматы – Усть-Каменогорск, – рассказал аким.

Реализация вышеназванных проектов позволит к 2020 году в полтора раза увеличить объемы перевозок автомобильным транспортом. Поскольку в ходе строительства объектов будут использованы местные материалы, соответственно получат существенный толчок к дальнейшему развитию предприятия стройиндустрии и дорожной отрасли. В общей сложности предстоит отремонтировать 209 км дорог республиканского, 66 км областного, а также 85 км улиц районного значения.

Руководитель региона поделился также планами жилищного строительства. До конца года планируется сдать в эксплуатацию 19 многоквартирных и 1 429 индивидуальных домов. В результате чего будет создано около 3 тыс. рабочих мест и обеспечено жильем 8 тыс. человек.

Вопросы участников встречи, которые были заданы акиму по окончании отчетного доклада, в основном касались социальной сферы. Отвечая на них, Даниал Ахметов похвалил восточноказахстанцев за активность и призвал их приложить все силы и умения для успешной реализации новой экономической программы «Нұрлы жол».



