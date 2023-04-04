Смаилов поручил повысить пособия по инвалидности и потере кормильца

Также премьер дал указания ввести специальные выплаты казахстанцам, которые работают в местах с вредными условиями труда.

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На заседании Правительства премьер-министр Алихан Смаилов затронул ряд социальных вопросов, а также дал указания соответстствующим органам, сообщает Kazpravda.kz.

Так, глава Кабмина поручил повысить пособия лицам с инвалидностью и ухаживающим за ними, а также потерявшим кормильца.

Также Смаилов дал указания ввести специальные выплаты казахстанцам, которые работают в местах с вредными условиями труда.

По линии МКС РК глава Правительства отметил важность развития массового спорта, популяризации здорового образа жизни, увеличения доли отечественных фильмов в кинопрокате, а также издания и распространения общественно значимой литературы.

Кроме того, Правительство планирует повысить потенциал туристской отрасли, а именно - разработать меры по развитию инфраструктуры и создать комфортные условия ведения бизнеса в этой сфере.

«Мы должны решить все задачи, поставленные главой государства перед Правительством. Нам нужно обеспечить конкурентные рыночные условия и демонополизацию экономики, модернизировать инфраструктуру. Сформировать справедливую и прозрачную налоговую систему, сбалансировать бюджетную политику. Важно использовать весь производственный потенциал нашей страны, повысить качество человеческого капитала. Все стратегические задачи на долгосрочную перспективу необходимо проводить с учетом глобальных тенденций и вызовов», - заключил Алихан Смаилов.