Разыскиваемого за создание финпирамиды казахстанца арестовали в Бишкеке

Адлет Ораз был объявлен в международный розыск по делу "Mudarabah Capital"

Фото: пресс-служба МВД КР

В Бишкеке при помощи камер наружного видеонаблюдения с функцией распознавания лиц установлен объявленный в розыск гражданин Казахстана. Система видеонаблюдения идентифицировала его как человека, находящегося в розыске за создание и руководство финансовой пирамидой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД Кыргызстана.

"В последних числах декабря 2023 года в городе Бишкек камеры зафиксировали гражданина Республики Казахстан О. А., объявленного в розыск управлением полиции Медеуского района города Алматы по статье 217 "Создание и руководство финансовой пирамидой" УК РК. Мера пресечения - арест", - говорится в информации.

В Казахстане в апреле 2021 года пострадавшие вкладчики обратились с коллективным заявлением в полицию по поводу деятельности трех компаний, называя их финансовой пирамидой. Эти компании позиционировали себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. Вышеуказанный задержанный гражданин О. А., являющийся уроженцем Алматы, также подозревается в создании и руководстве финансовой пирамидой. Когда начали задерживать лидеров этого "проекта", имитирующего выгодные инвестиции, ему удалось скрыться.

Компании незаконно привлекли деньги вкладчиков в сумме несколько миллиардов тенге. В целях увеличения потока поступающих денег, в деятельность финпирамид привлекались известные блогеры. Суд осудил двух вайнеров на 5 лет лишения свободы за деятельность в финансовой пирамиде.

"Задержанный в Бишкеке разыскиваемый гражданин О.А., уроженец г.Алматы, заключен под стражу", - добавили в ведомстве.

Напомним, в июне 2023 года в Алматы завершилось громкое дело по финансовым пирамидам ACD Technology, Astex.kz и Mudarabah Capital.

На скамье подсудимых находились 12 человек, еще двое – Адлет Ораз и Азизжан Саидбаев – были объявлены в международный розыск.

Резонанс дело получило из-за того, что в числе подозреваемых по мошенничеству оказались известные казахстанские блогеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов.