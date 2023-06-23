Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор

Общество
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Суд назначил им 5 лет колонии минимальной безопасности.

Фото: Kazpravda.kz

В Алматы завершилось громкое дело по финансовым пирамидам ACD Technology, Astex.kz и Mudarabah Capital. Материалы уголовного дела изучали в Алмалинском районном суде. Процесс проходил в режиме онлайн через приложение Zoom под председательством судьи Молдир Макан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

На скамье подсудимых было 12 человек, еще двое – Адлет Ораз и Азизжан Саидбаев – находятся в бегах и объявлены в международный розыск. Главными фигурантами уголовного дела стали генеральный директор ТОО "Mudarabah Capital" Руслан Бурканов, руководитель ТОО "Astex.kz" Алмас Курмангалиев и его коллега Дания Рахимова. Их обвиняют как организаторов схемы по присвоению денег инвесторов. Также перед судом предстали учредители Mudarabah Capital Андрей Ча, Биржан Жармухамед и Самат Касенов, бывший финансовый директор этой компании Тимур Рустемов и юрист Нурлан Султанбаев. Братьев Ерлана и Ержана Мансуровых рассматривали как создателей финансовых схем.

Резонанс дело получило из-за того, что в числе подозреваемых по мошенничеству оказались известные казахстанские блогеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов.

Приговор был оглашен через приложение в режиме онлайн. Судья Камшат Саурова, зачитывая приговор, отметила, что все подсудимые признаны виновными в различных преступлениях. Они будут отбывать наказание в колонии средней безопасности. Им назначены следующие наказания: Алмасу Курмангалиеву – 14 лет лишения свободы; Дание Рахимовой – 10 лет; Ержану Мансурову – 9 лет; Ерлану Мансурову – 9 лет; Руслану Бурканову – 17 лет; Тимуру Рустемову – 12 лет; Андрею Ча – 8 лет; Нурлану Султанбаеву – 8 лет; Самату Касенову – 8 лет лишения свободы.

Вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову смягчили наказание. По некоторым статьям, в частности соучастии в ОПГ, суд признал их невиновными и оправдал в связи с отсутствием виновности, но в целом назначил 5 лет колонии минимальной безопасности каждому.

Напомним, что Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании финансовой пирамиды. Туребаева и Шерниязова задержали 10 февраля 2022 года, но позже отпустили под залог. Саидбаев объявлен в розыск.

11 апреля этого года жертва финансовой пирамиды Mudarabah Capital подожгла себя в знак протеста у здания Министерства внутренних дел РК в столице, после чего 20 апреля Туребаева и Шерниязова снова арестовали на 10 суток. С 29 апреля им продлевали арест 5 раз, в последний раз – в ноябре.

12 декабря 2022 года прокуратура Алматы передала дело в суд. Суд над вайнерами начался 21 декабря 2022 года.

26 декабря 2022 года суд отпустил Мейржана Туребаева под домашний арест.

Компания "Mudarabah Capital" работала по принципу инвестиционной пирамиды. Клиентов убеждали, что их деньги участвуют в госзакупках. Вкладчикам обещали ежемесячно 20-процентную прибыль. Около 200 потерпевших перечислили  порядка двух миллиардов тенге на счета компании "Astex.kz" через фирму "Mudarabah Capital". Сумма ущерба от финпирамиды составила более 8,5 млрд тенге.

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