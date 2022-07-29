Реабилитационные центры для детей модернизируют в Казахстане. Что изменится

Специальным оборудованием будут оснащены коррекционные кабинеты и реабилитационные центры для детей в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения Казахстана.

Специальным оборудованием в Год детей будут оснащены действующие психолого-медико-педагогические консультации (ПМПК) и кабинеты психолого-педагогической коррекции. Также обновится материально-техническая база реабилитационных центров и специальных школ-интернатов для детей с психическим расстройством, с нарушением слуха, зрения, речи.

«Оборудование существующих ПМПК, коррекционных кабинетов и специальных организаций образования долго не обновлялось и устарело. В некоторых из них нет специального оборудования для создания детям необходимой коррекционно-развивающей среды. Поэтому Министерство просвещения инициировало масштабную модернизацию имеющихся коррекционных кабинетов и центров. В регионах будет закуплено специальное современное оборудование и необходимые технические средства для детей с особыми образовательными потребностями.

Это повысит качество оказываемой психолого-медико-педагогической поддержки. В результате нарушения в развитии детей будут выявляться на ранней стадии заболевания, и им будет оказана своевременная психологическая, медицинская, а также педагогическая помощь», – отметила директор Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования Министерства просвещения РК Айгерим Кудеринова.