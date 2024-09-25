Продажа антибиотиков в Казахстане вернулась к показателям периода пандемии – аналитики

Согласно статистике, за первое полугодие текущего продано столько же антибактериальных препаратов, сколько за весь прошлый год

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане вдвое вырос объём реализации антибиотиков на внутреннем рынке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

Сообщается, что за первое полугодие 2024 года было продано 41,2 тонны таких препаратов — столько же, сколько за весь прошлый год.

«Возросший спрос был удовлетворён за счёт поставок зарубежных компаний. Они увеличили экспорт антибактериальных средств в РК в 2,4 раза, поставив на 18,2 тонны больше, чем годом ранее. Отечественные производители внесли небольшой вклад в общий прирост реализации, однако благодаря этому увеличили объёмы выпуска на 32,1%», – выяснили эксперты.

При этом по объёмам реализации лекарств для лечения бактериальных инфекций аналитики не считают неординарным.

«Скорее необычным был 2023-й, показавший почти двукратное уменьшение объёмов потребления антибиотиков на внутреннем рынке. Теперь же ситуация вернулась к уровню периода пандемии коронавируса, когда за 2020 год объём реализации антибиотиков превысил 80 тонн», – отметили в Energyprom.kz.

Многолетние данные Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК показывают, что объёмы поставок антибактериальных препаратов по двум главным каналам — импорта и отечественного производства — подстраивались под потребности рынка. И местные, и зарубежные поставщики были вынуждены сократить объёмы реализации в прошлом году: на 12,6% и на 53,7% соответственно. В первом же полугодии 2024-го они компенсировали этот спад благодаря росту потребления.

Можно предположить, что рост объёмов реализации антибактериальных средств в первом полугодии текущего года тоже связан с заболеваемостью, однако проверить эту гипотезу не представляется возможным. Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Министерства здравоохранения РК перестал публиковать актуальную информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Судя по сообщениям на странице Минздрава, никаких вспышек инфекционных заболеваний, которые бы обосновали резкий рост объёмов реализации антибиотиков, не зафиксировано. Коронавирус под контролем: за семь месяцев в стране выявлено 1,3 тыс. случаев, большинство пациентов перенесли болезнь в лёгкой форме. Единственным заметным всплеском заболеваемости выделяется менингококковая инфекция. По данным Национального центра общественного здравоохранения, за первое полугодие 2024 года количество случаев выявления этой инфекции выросло в 2,3 раза.

«А теперь посмотрим, как изменились цены на антибиотики. По графикам видно, что с конца 2023 года — начала 2024 года наблюдается резкий рост цен на азитромицин и Флемоксин Солютаб. Из всего перечня антибиотиков съём цен БНС делает лишь по ним. Азитромицин в январе подорожал сразу на 17,9%. В феврале на 21,2% стал дороже и препарат пенициллинового ряда Флемоксин Солютаб. Высокий темп роста ценника на это лекарство продолжал держаться на высоком уровне восемь месяцев подряд. Существенное удорожание азитромицина было не таким длительным, к концу лета динамика роста стоимости препарата была уже в пределах 13,6%», – говорится в отчете.

Отмечается, что за последний год антибиотики дорожали заметнее, чем другие лекарства. Исключением среди других препаратов можно назвать только парацетамол: за год его стоимость выросла более чем на 30%.

Специалисты компаний отмечают, что развитие фармацевтического рынка в денежном выражении в 2024 году «обусловлено преимущественно ростом физического потребления». Хотя в 2023 году рынок увеличивался в основном за счёт инфляции. По прогнозам аналитиков, во втором полугодии текущего года ожидается замедление темпов роста — и, возможно, даже спад — розничных продаж.