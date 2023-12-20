Реализацию крупных инвестпроектов рассмотрели в правительстве

Экономика, Правительство
119
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Очередное заседание Совета по привлечению инвестиций (Инвестиционный штаб) состоялось под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Участники обсудили вопросы совершенствования системы «Единый государственный кадастр недвижимости», которая была создана для обеспечения полного доступа граждан к информации о земельном фонде РК. В рамках системы весь процесс предоставления земельных участков переведен в электронный формат.

На сегодня посредством ЕГКН оказано более 1 млн услуг, выдано 238 тыс. кадастровых паспортов. Было отмечено, что система играет большую роль в повышении инвестиционной привлекательности страны. В этой связи центральным и местным исполнительным органам поручено обеспечить качественное и своевременное наполнение ЕГКН необходимой информацией. Миннацэкономики нужно взять на контроль процесс предоставления корректных и достоверных сведений в ЕГКН со стороны монополистов.

На заседании также обсудили вопросы развития специальных экономических зон. Как отметил Роман Скляр, их потенциал пока остается раскрытым не до конца. В частности, для привлечения новых проектов требуется активизировать работу по созданию необходимой инфраструктуры. Госорганам поручено подготовить конкретные решения.

На заседании Инвестштаба также рассмотрен ход реализации двух крупных инвестиционных проектов. Так, обогатительный комбинат мощностью 25 млн тонн медной продукции в год будет построен в Восточно-Казахстанской области вблизи месторождения «Қызылқайын». По предварительной оценке, стоимость проекта составит свыше 216 млрд тенге. Планируется создание около 4 500 рабочих мест, что в свою очередь даст мультипликативный эффект развитию экономического потенциала области.

Инвестиционный проект по строительству водовода с каскадом ГЭС на реке Угам в Туркестанской области включен в перечень водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение. Мощность проекта – 110 млн м3 питьевой воды в год и 72 Мвт/ч электроэнергии ежегодно. Его реализация позволит нарастить выработку энергии в регионе, а также обеспечить водой более 1 млн жителей.

Государственным и местным исполнительным органам поручено в кратчайшие сроки решить имеющиеся проблемные вопросы по реализации данных инвестиционных проектов.

#обсуждение #Правительство #реализация #инвестпроекты

Популярное

Все
Через тернии к звездам
Победителем яркого международного телепроекта «Большая опера» стал казахстанец Динмухамед Кошкинбаев
Дома на… дне
Молодой человек погиб под завалами частично обрушившегося Дворца культуры «Фосфорник» в Шымкенте
Десятиклассницы области Абай разработали проект под названием «Экобайк»
По маршруту попутного ветра
В Восточно-Казахстанской области всего 13% полигонов ТБО соответствуют экологическим требованиям
Восьмиклассник из области Абай разработал антикоррупционную компьютерную игру
Молодой учитель из Акмолинской области стал популярным в соцсетях
Дрон диагност для сельского хозяйства
«Длинные» деньги для аграриев
В Восточном Казахстане хирурги подарили детям возможность слышать
Будь здорово, село!
Здоровая нация – сильное государство
Алгоритмы защиты
Итоги года: повышение качества здравоохранения и строительство новых медучреждений
Впервые в истории 3 хоккейные сборные Казахстана сыграют в элитном дивизионе ЧМ
Взял в долг на "похороны" живой матери мошенник в Жетысу
Прямая трансляция матча Румыния – Казахстан в отборе ЧМ-2024 по футзалу
Возвращение справедливости
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Шынгыз-хан и генеалогия
В борьбе за автономию и исконные земли
Лебедя вызволили из ледяного плена в Таразе – видео
Пять сельских школьников в Западно-Казахстанской области отравились леденцами
«Я наполнен тревожными токами века…»
Искусственный интеллект в законодательном процессе
Победа и гимн а капелла
Веками храня единство народа
Школьники Астаны снова будут учиться дистанционно
Новую архитектуру безопасности в Евразии обсудили эксперты
Как шла борьба за независимость
Босса-нова по-казахски
Мергены показали класс
Скот на 20 млн тенге исчез с фермы в области Абай
ЗакОСИть не получится
Вера Сидорова: Я была на площади среди студентов
Вы выиграли автомобиль и… остались без денег
Еще больше народного участия
Убрали лазейки при сдаче экзамена на права
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности

Читайте также

Акмолинская область в 2023 году. Достигнутые результаты и с…
Глава Казахстанской федерации шахмат отчитался об итогах ра…
Сколько казахстанцев смогут получать спецвыплату за работу …
Иностранцы незаконно создавали коммерческие предприятия в РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]