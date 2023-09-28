Реализацию проекта G4 City обсудили в правительстве

Вопросы реализации проекта G4 City в Алматинской области обсуждены на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Так, рассмотрены меры по созданию международного центра развития бизнеса, привлечению инвестиций, строительству инфраструктуры и объектов деловой деятельности, а также ряд организационных вопросов.

С докладами о проводимой работе выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров и аким Алматинской области Марат Султангазиев.

По итогам обсуждения премьер-министр дал уполномоченным госорганам ряд поручений.

Напомним, согласно концепции, интегрированный город G4 City между Алматы и Конаевым будет состоять из четырех районов: Gate – деловой и финансовый центр, Golden – образовательный и медицинский хабы, Growing – промышленный и логистический хабы, Green – туристический кластер.

Весной текущего года в Алматинской области создана специальная экономическая зона G4 City площадью 30 тысяч га, срок действия которой продлится до 2048 года. Это обеспечит благоприятный климат для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в создание интегрированного города.