Реализацию проекта G4 City обсудили в правительстве

Правительство
109
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Вопросы реализации проекта G4 City в Алматинской области обсуждены на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Так, рассмотрены меры по созданию международного центра развития бизнеса, привлечению инвестиций, строительству инфраструктуры и объектов деловой деятельности, а также ряд организационных вопросов. 

С докладами о проводимой работе выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров и аким Алматинской области Марат Султангазиев.

По итогам обсуждения премьер-министр дал уполномоченным госорганам ряд поручений. 

Напомним, согласно концепции, интегрированный город G4 City между Алматы и Конаевым будет состоять из четырех районов: Gate – деловой и финансовый центр, Golden – образовательный и медицинский хабы, Growing – промышленный и логистический хабы, Green – туристический кластер.

Весной текущего года в Алматинской области создана специальная экономическая зона G4 City площадью 30 тысяч га, срок действия которой продлится до 2048 года. Это обеспечит благоприятный климат для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в создание интегрированного города.

 

 

#Смаилов #премьер-министр #Правительство #Алматинская область #G4 City

Популярное

Все
Школьники не подвели
На сцене театра «Астана Опера» представят балет «Сильфида»
Первое «золото»
...А глаз как у орла
Нарушают и скрывают
В Усть-Каменогорске задержали «крестную маму» с партией наркотиков
Водопровод, которого нет…
Рост НДС чреват инфляцией
Первый пошел!
В Астану съедутся сильнейшие легкоатлеты мира
Вековая ценность
Сохранение культурного кода
В начале пути
Юрист новой формации
Три старика и железная собака
Большие сердца
В шаге от спасения
Старый добрый Хумоюн!
«Я вижу сердцем»
Мелодии и краски мира
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Под шахтерской маркой
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Сын экс-президента Армении стал фигурантом дела о нападении на полицейских
Что привезли на ярмарку аграрии Жетысу и Алматинской области
Массовая гибель рыбы в казахстанском секторе Каспия связана с уходом воды
«Витаминная корзина» подорожала на 12% в Казахстане за год
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины

Читайте также

Казахстан изучит израильские агротехнологии и методы управл…
Ход создания сети трансграничных хабов обсудили в правитель…
Подходы по развитию бизнеса рассмотрели в правительстве
Габидулла Оспанкулов назначен первым замруководителя аппара…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]