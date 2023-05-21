Ребенок и двое взрослых погибли в жутком ДТП на трассе вблизи Уральска

12-летний ребенок и двое взрослых погибли при столкновении легковушки и большегруза на трассе вблизи Уральска, передает Кazpravda.kz со ссылкой пресс-службу ДП ЗКО.

Фото пресс-службы ДП ЗКО

Автокатастрофа произошла 20 мая, примерно в 23:05 на 5-м километре автодороги "Подстепное – Меловые горки".

Там 46-летний водитель автомобиля "Changan" вылетел на встречку и столкнулся с попутным грузовиков "Volvo" с полуприцепом под управлением 25-летнего водителя.

"В результате ДТП водитель «Changan» и два его пассажира 2011 и 1977 годов рождения от полученных травм скончались на месте аварии, не приходя в сознание", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту начато досудебное расследование.