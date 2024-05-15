Нападение школьника с ножом на учителя прокомментировал аким Павлодара

Образование, Происшествия
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Дана Аменова
Корреспондент

На совещании аким Павлодара Хасар Хабылбеков высказался о происшествии в одной из школ города, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Градоначальник заявил, что инцидент в школе мог произойти из-за недоработки ответственных служб.

«Ребенок, ранивший одноклассника и учителя, как теперь выясняется, нуждался в помощи психологов и педагогов, но администрация школы этого не замечала. Также никто не заметил, как подросток принес на урок нож. Учебное заведение ранее проверялось в качестве объекта, потенциально уязвимого в террористическом отношении, к его охране были серьезные замечания, которые никто не устранил», – сказал аким. 

Также он отметил, что аналогичная ситуация сложилась не только в этой школе - в ряде учебных заведений есть проблемы с работой камер видеонаблюдения. Часто на места охранников в школах берут пожилых людей.

По мнению акима, некоторые острые проблемы директоры школ и чиновники отделов и управлений образования пытаются скрывать, так как нет совместной, четко скоординированной работы госорганов по профилактике правонарушений среди детей и подростков, а также преступлений против них.

«Будут приняты меры по расширению штата службы опеки и попечительства в отделе образования, неблагополучные семьи и проявляющих агрессию детей возьмут под контроль прокуроры, а городские школы «отработают» полицейские оперативники. Это лишь часть задач, поставленных мною по итогам сегодняшнего совещания. Спрос за их исполнение будет жестким», – заключил Хасар Хабылбеков.

Напомним, сотрудники полиции задержали павлодарского школьника, нанесшего ножевое ранение учителю и однокласснику.

 

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