Ребенок разрисовал надгробные плиты на кладбище в Кентау

В городе Кентау полиция установила вандала, разрисовавшего надгробные плиты на кладбище, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Туркестанской области.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Видео о неизвестном, разрисовавшем надгробные плиты с изображениями умерших людей на кладбище в Кентау, полицейские выявили в ходе мониторинга социальных сетей.

Факт зарегистрировали по части 1 уголовной статьи «Вандализм».

Правонарушителем оказался 11-летний житель Кентау.

«Дом несовершеннолетнего находится недалеко от кладбища. Мальчик, вышедший из дома поиграть, нашел на кладбище синюю краску и разрисовал несколько надгробий и ограждения могил.

Отец подростка выразил сожаление и извинился за поступок сына.

Выясняются все обстоятельства происшествия», – заключили в ДП.