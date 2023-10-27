Речь, ставшая родной

Виктория Федорович по национальности полька, а вот казахский язык для нее – в полном смысле этого слова – родной. В канун Дня Республики талдыкорганка отпраздновала 18-летие, и большую часть своей жизни она разговаривает на государственном языке.

Так сложилось, что в возрасте пяти лет Вика, ее брат и две сестры остались без попечения родителей. Из родного села Жансугуров Аксуского района их оправили в Талдыкорган, в детский дом «Айналайын». Там почти все ребята и воспитатели говорили на казахском языке. Первое время Игорю, Марии, Виктории и Ульяне, выросшим в русскоязычной среде, было непросто привыкнуть и к новым жизненным условиям, и к среде общения. Но буквально через год, вспоминает Вика, она прекрасно освоила государственный язык.

Идеальное владение казахским языком в сочетании с яркой славянской внешнос­тью делает свое дело – Виктория Федорович постоянно оказывается в центре внимания. Девушка не скрывает: и в магазинах, и на улице, и на учебе, едва заслышав ее чистую и богатую речь на казахском, люди то и дело удивляются: «Как такое возможно?» Сама же она не считает это чем-то особенным.

– Знание казахского языка мне очень помогает: выступаю на всех мероприятиях, меня приглашают как ведущую, как спикера, – рассказывает собеседница. – На недавнем посвящении в студенты мне выпала честь выступить с клятвой от имени всего факультета. Я считаю знание государственного языка для всех, кто родился и живет в Казах­стане, вполне естественным. Это в первую очередь уважение к стране.

Мечта студентки первого курса факультета журналистики – работать на телевидении. Кстати, с профессией она определилась еще в пятом классе. Для исполнения заветного желания приложила все усилия – окончила школу почти на одни пятерки, показала хороший результат на ЕНТ, с отличием сдала творческие экзамены, поступив в Жетысуский университет им. И. Жансугурова на общих основаниях на грант. Учится, конечно же, в группе с казахским языком обучения, вновь находясь в центре внимания – с такой внешностью и фамилией в своем потоке она одна. Трудностей с родным, подчеркивает Вика, языком не возникает вообще. Студентка с особым упое­нием читает произведения Ауэзова и Жансугурова, обогащая лексикон; легко осваивает учебную программу и стремится как можно скорее пойти на практику – попробовать поработать с микрофоном перед камерой.

А пока вчерашняя выпускница детского дома Виктория Федорович привыкает к полной самостоятельности, проживая в студенческом общежитии. Как и положено по закону, стоит в очереди – пока 229-й – на получение жилья из госфонда. Старшие брат и сестра нес­колькими годами ранее выпустились из детдома, на воспитании там остается младшая – десятиклассница Ульяна, а старшая Мария уже вышла замуж, рассказывает о своих самых близких и любимых людях Виктория. Несмотря на загруженность, они стараются как можно чаще встречаться и общаться – конечно же, на казахском языке.