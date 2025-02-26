Редкий парад планет ожидается на этой неделе

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Незабываемое зрелище ждет любителей космоса: все семь планет — Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун, Меркурий и Сатурн — на протяжении небольшого отрезка времени будут видны на вечернем небосклоне Земли, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Это явление известно как парад планет — когда сразу несколько планет выстраиваются близко друг к другу, а при наблюдении с Земли создается иллюзия, что они выстроены в один ряд.

Астрономическое явление (в научной среде его принято называть выравниванием планет) можно будет наблюдать с 21 января по 28 февраля; это будет последний раз аж до 2040 года, когда семь планет выстроятся так удачно для землян.

Лучше всего увидеть максимальное количество планет можно будет почти сразу после захода солнца во вторник, среду, четверг и пятницу на этой неделе.

Четыре планеты — Меркурий, Венера, Юпитер и Марс — будут видны невооруженным глазом. С Сатурном — сложнее, потому что он будет находиться низко над горизонтом. Чтобы разглядеть две другие планеты, Уран и Нептун, понадобится телескоп.

При хорошем обзоре горизонта и ясном небе будет больше шансов увидеть все семь планет. Однако эта возможность будет очень короткой.

С заходом Солнца Сатурн и Меркурий также будут заходить, что сделает их особенно труднодоступными для наблюдения.

Венеру и Юпитер будет легче всего заметить из-за их яркости, а Марс будет иметь отчетливый красноватый оттенок.

Уран технически будет виден невооруженным глазом, но для этого потребуется идеальное зрение и идеальные условия.