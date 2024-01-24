Редкое животное убил житель Жамбылской области
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Полицейские задержали мужчину, стрелявшего в джейрана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД
Как сообщается, сотрудники Байзакского районного ОП совместно с инспекторами оперативной службы Сапсан выявили гражданина, незаконно охотящегося на песчаной территории.
В ходе проверки обнаружена туша джейрана и охотничье ружье ИЖ-12 со стертым серийным номером.
«По данному факту был установлен 31-летний пастух близлежащего фермерского хозяйства. По словам мужчины, он застрелил животное, чтобы использовать его в качестве пищи. Начато досудебное расследование за незаконную охоту, назначены необходимые экспертизы», — подытожили в правоохранительных органах.