Редкое животное убил житель Жамбылской области

Полицейские задержали мужчину, стрелявшего в джейрана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как сообщается, сотрудники Байзакского районного ОП совместно с инспекторами оперативной службы Сапсан выявили гражданина, незаконно охотящегося на песчаной территории.

В ходе проверки обнаружена туша джейрана и охотничье ружье ИЖ-12 со стертым серийным номером.