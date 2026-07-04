Полный производственный цикл

Сельское хозяйство
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В селе Тескенсу Енбекшиказахского района открылся завод по выпуску концентратов фруктовых и овощных соков, пюре и пасты. Проектная мощность предприятия рассчитана на ежегодную переработку 70 тыс. тонн фруктов и овощей. Из этого объема планируется выпускать до 13 тыс. тонн продукции, соответствующей международным стандартам качества.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

На строительство завода потрачено свыше 9,5 млрд тенге. По оценкам экспертов, запуск промышленного объекта поз­волит обеспечить стабильный сбыт урожая местных садоводов и овощеводов.

По словам инвестора, генерального директора ТОО «Alpecon Group» Самата Балабекова, это лишь первый этап по созданию крупного агропромышленного кластера, в состав которого войдут еще два завода, современные фруктохранилища, сортировочные комплексы и научно-исследовательский центр.

Пункты приема сырья разместят на территории трех областей – Алматинской, Жетысу и Туркестанской. В целом к участию в масштабном проекте намечено привлечь до 10 тыс. фермеров – поставщиков овощей и фруктов.

Второй этап проекта предусматривает переработку яблочных отходов и выпуск пектина – ингредиента, широко применяемого в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности. Ежегодно планируется выпускать тысячу тонн пектина и три тысячи тонн яблочного волокна. Львиная доля данной продукции пойдет на экспорт в Южную Корею и Японию. На завершающем этапе проекта построят завод по розливу соков и сокосодержащих напитков.

Ключевым партнером инициатора проекта выступает турецкая компания Göknur Gıda, с которой заключен offtake-контракт на закупку концентрата яблочного сока сроком на 10 лет. Соглашение открывает широкие перспективы для выхода отечественной продукции на зарубежные рынки.

Управление всей цепочкой – от садов до экспортных поставок – будет осуществляться посредством цифровой платформы с применением искусственного интеллекта. Кроме того, на базе кластера планируется наладить подготовку квалифицированных агрономов, технологов и инженеров.

Поздравив коллектив заводчан с запуском предприятия, глава региона Марат Султангазиев напомнил, что Алматинская область – историческая родина яблонь.

На протяжении многих веков ее жители занимаются садоводством. Сегодня эта традиция выходит на новый технологический уровень, что наглядно свидетельствует об успехе индустриальной политики государства, направленной на развитие перерабатывающей промышленности. Проект в Тескенсу полностью отвечает задачам, поставленным Главой государства по развитию несырьевого сектора отечественной экономики и укреплению ее экспортного потенциала.

Ожидается, что к 2028 году объем инвестиций в развитие кластера превысит 93,7 млн долларов, а ежегодная экспортная выручка достигнет 58,8 млн долларов.

#производство #завод #АПК #Alpecon Group #Тескенсу

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