Объединить физиков и лириков

Обучает школьников игре на национальном инструменте педагог дополнительного образования Жанибек Турганбай, окончивший Музыкальный высший колледж им. Казангапа и Казахский нацио­нальный университет искусств им. К. Байсеитовой.

Занятия проводятся раз в неделю для учащихся 7-х классов. На них школьники знакомятся с историей казахской инструментальной музыки, творчеством выдающихся кюйши и, собственно, осваивают игру на домбре. А для учеников других классов в НИШ действует кружок домбры, где семиклассники также продолжают совершенствовать свое исполнительское мастерство. Кроме того, в школе реализуется еще один образовательный проект по популяризации национального музыкального наследия – «100 күйдің тарихы».

– Для организации домбровых занятий школа приобрела 20 качественных домбр, которые сегодня активно используются как на уроках, так и во время кружковых занятий, репетиций и концертных выступлений, – рассказывает Жанибек Турганбай. – В 2022 году из числа учеников и педагогов был организован домбровый ансамбль Saryn. В основу его репертуара входят произведения великих казахских кюйши – Курмангазы, Дины Нурпеисовой, Даулеткерея, Таттимбета, Казангапа и других выдающихся мастеров. Наряду с классическими кюями ансамбль исполняет народные произведения в современной обработке.

Saryn – постоянный участник школьных мероприятий, торжественных церемоний и праздничных концертов. А в этом году впервые в НИШ состоялся айтыс среди учащихся 7-х классов, который вызвал большой интерес и положил начало новой доброй традиции. Все эти мероприятия дали мощный толчок развитию домбрового искусства и появлению ярких исполнителей. Воспитанники Жанибека Турганбая, как и ансамбль Saryn, уже имеют звания победителей и призеров международных, республиканских и областных конкурсов.

– Каждый ученик талантлив по-своему, и для педагога, считаю, важно раскрыть способнос­ти каждого ребенка, – делится Жанибек. – Есть ребята, которые быстро осваивают технику исполнения, другие особенно тонко чувствуют характер кюя, а кто-то уже сегодня уверенно выступает и побеждает на конкурсах. Особенно радует то, что многие ученики продолжают заниматься домброй даже после окончания школы. Среди выпускников есть те, кто связал свою жизнь с музыкальным искусством. Так, выпускник прошлого года Сырсункар Базарбайулы поступил в Казахский национальный университет искусств имени Куляш Байсеитовой на факультет традиционного музыкального искусства, на котором работают кафедры «Домбыра», «Дәстүрлі ән» и «Қобыз и орыс халық аспаптары». А выпускница 2024 года Майя Жалгасбаева сегодня обучается в Германии в Университете прикладных наук. Она продолжает играть на домбре, знакомя иностранную аудиторию с казахской музыкальной культурой. Майя известна своим вир­туозным исполнением народных произведений.

Демонстрируют успехи и нынешние воспитанники. Ученик 9-го класса Нурислам Толеген, выиг­рав Гран-при конкурса Bi Style в Таразе, завоевал поездку в Астану и там занял первое мес­то. Бакдау­лет Раушанбек занял первое место на международном конкурсе JasStar, а Мирас Бакытжан удостоился Гран-при и специальной номинации «Самый молодой участник» на областном конкурсе «Жас домбырашылар».

Особого внимания заслужи­вают способности семиклассника Акансери Махмуда, который глубоко изучает исполнительскую технику Дины Нурпеисовой и активно популяризирует ее творческое наследие среди сверстников.

Любопытно, что в детстве Жанибек Турганбай и не помышлял о том, чтобы стать музыкантом.

– Интерес к домбре у меня появился только к одиннадцати годам, когда мой одноклассник, занимаясь в кружке домбры, начал выступать на различных мероприятиях, – вспоминает преподаватель. – Так и я записался в Школу искусств имени Коркыта-ата в поселке Айтеке Би Казалинского района. Мои родители сначала думали, что это просто хобби, поскольку они прочили мне будущее врача или переводчика. А я же, окончив музыкальную школу, поступил в музыкальный колледж имени Казангапа. С тех пор домбра и музыка – это моя судьба.

Как характеризуют педагога коллеги, Жанибек Турганбай – разносторонне развитая личность. Он всегда находится в числе победителей внутришкольных конкурсов и спортивных состязаний.

– Несмотря на молодой возраст, Жанибек Турганбай уже зарекомендовал себя как грамотный и инициативный педагог, – говорит заместитель директора НИШ Ляззат Абдраимова. – Он не просто обучает игре на домбре – он вдохновляет учеников, помогает им почувствовать красоту кюев и полюбить национальную музыку. Учитель успешно применяет современные методики обучения и умеет находить индивидуальный подход к каждому ученику. Он легко находит общий язык с детьми, пользуется их уважением и доверием, поэтому его занятия проходят в атмосфере взаимопонимания, творчества и искреннего интереса к искусству.

Тепло отзываются об учителе и его подопечные.

– Жанибек-аға всегда творчес­ки подходит к проведению занятий, – рассказывает Акансери Махмуд. – Если бы не он, я бы не добился таких результатов. Бесконечно благодарен учителю. Домбра – это удивительный инструмент. Мне не передать словами, насколько она своим проникновенным звуком поднимает дух и производит глубокое впечатление на слушателей.

Отметим, 25-летний Жанибек Турганбай – лауреат республиканского конкурса им. Дины Нурпеисовой. В его послужном списке также награды фестивалей «Сыр күйлері», «Жас екпін», «Қос ішек» и других музыкальных состязаний.

– Для меня домбра – это гораздо больше, чем музыкальный инструмент, – признается Жанибек. – В ней живет душа казахского народа, его история, память поколений. Через звуки домбры передаются характер, чувства и мировоззрение нашего народа. В современной жизни особенно важно, чтобы не забывало свои корни наше подрас­тающее поколение. И если после моих уроков хотя бы один ученик полюбит домбру всем сердцем – значит, я не зря работал.