Политические партии Казахстана заявили о готовности к избирательной кампании

Партии,Выборы

Политические партии Казахстана выступили с официальными заявлениями после подписания Президентом Указа о назначении выборов на 23 августа, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Они назвали предстоящую кампанию важнейшим этапом реализации новой Конституции и подтвердили готовность к участию в первых выборах нового высшего законодательного органа страны.

В своих обращениях партии отмечают, что выборы станут первым практическим шагом к новой конституционной модели государственного устройства, а также откроют новый этап развития представительной демократии и парламентаризма.

В партии «Əділет» заявили, что рассматривают себя как «партию новой Конституции». По их словам, именно практическая реализация принципов нового Основного закона станет главным направлением деятельности политической силы. В партии также сообщили о завершении организационного этапа формирования региональной сети и переходе к полноценной работе с населением, реализации партийных инициатив и развитию местных отделений.

Демократическая партия «Ак жол» заявила, что формирование Курултая «открывает новые возможности для дальнейшего развития парламентаризма», а предстоящие выборы станут логическим продолжением политических преобразований и практической реализацией положений новой Конституции.

Партия Respublica сообщила, что начала подготовку к кампании заранее. Уже 4 июля на внеочередном съезде будут утверждены предвыборная программа, партийный список кандидатов и основные задачи на предстоящие выборы. При этом в партии подчеркнули, что главными запросами общества остаются достойная работа, доступное жилье, качественные образование и медицина, а также безопасность.

Народная партия Казахстана также заявила о полной готовности к выборам, отметив, что рассматривает кампанию «не как обычную избирательную кампанию, а как первый практический шаг в реализации новой политической архитектуры Казахстана». В партии подчеркнули, что намерены принять активное участие в формировании Курултая и призвали граждан прийти на избирательные участки 23 августа.

В ОСДП подчеркнули, что именно честность избирательной кампании станет главным условием доверия граждан к будущему Курултаю, а сама партия намерена содействовать тому, чтобы выборы стали «примером открытой, честной и справедливой политической конкуренции».

Партия «Ауыл» заявила о готовности активно участвовать в избирательном процессе. В ближайшее время «Ауыл» намерена провести съезд, утвердить предвыборную программу и продолжить участие в избирательном процессе, выразив уверенность, что предстоящие выборы будут способствовать устойчивому развитию страны, укреплению общественного согласия и гражданской ответственности.

Партия «Байтақ» отметила, что новая Конституция существенно изменила политическую систему Казахстана, а выборы в Курултай станут началом работы обновленной парламентской модели. В партии подчеркнули, что стране необходимы «люди дела» в лице экспертов и защитников интересов граждан, а также подтвердила готовность к предстоящей избирательной кампании.

Таким образом, политические партии подтвердили полную готовность к началу избирательной кампании и выразили намерение принять активное участие в формировании первого состава Курултая, выборы которого состоятся 23 августа 2026 года.

#выборы #Казахстан #партии

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