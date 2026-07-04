В Казахстане произошло землетрясение магнитудой с ощутимостью в Таразе

Чрезвычайные ситуации

Эпицентр находился в 413 километрах западнее Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сеть сейсмических станций ТОО Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации зарегистрировала землетрясение на территории Казахстана, передает Kazpravda.kz.

По данным специалистов, сейсмическое событие произошло 4 июля 2026 года в 04:40 по времени Астаны.

Эпицентр землетрясения располагался в 413 километрах западнее Алматы, на территории Казахстана.

«Эпицентр расположен в 413 км. на запад от г. Алматы на территории Казахстана. Сведения об ощутимости: г. Тараз - 2 балла», - сообщили в МЧС.

В ведомстве также отметили, что сведений о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало. 

#землетрясение #Алматы #Тараз

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