Этностиль обретает все большую популярность

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Мода
Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

На модном показе, прошедшем на территории санатория-гостиницы «Кенгир» в Жезказгане, свои идеи представили дизайнеры из Улытау, Уральска, Шымкента и Кызылорды. Яркое шоу стало симбиозом народных традиций и элементов современного дизайна одежды и ювелирных изделий.

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Организатор показа – креативный директор досугового культурного паблика «Афиша Жезказган» Азамат Есов провел первый в истории области Улытау модный показ, опираясь на свой опыт в других регионах. К примеру, несколько лет назад он организовывал такое шоу в Атырау. Оно было более масштабным и собрало около 30 дизайнеров со всего Казахстана.

– Модный показ в Жезказгане поддержали семь модельеров из разных регионов страны, – отметил он. – Желающих из других областей было больше, но они не смогли приехать по разным причинам. Благодаря поддержке местного бизнес-сообщества наш первый шаг в продвижении этнокультуры стал удачным. Конечно же, я рад, что мои идеи разделяют, и это вдохновляет на новые проекты.

Зрители расценили показ как праздник. Прозвучало мнение, что такие проекты могут стать имиджевыми для региона, а поддержка акиматов была бы более чем уместна.

– Для Улытау это первый опыт, мы учимся, – напомнил Азамат Есов. – Оценка гостей была самая позитивная, так что, наде­юсь, модные показы станут традиционными. В августе или сентябре мы планируем Fashion-Week в свадебном стиле. Свои идеи и работы могут представить не только модельеры, но и казахстанские бренды одежды, дизайнеры ювелирных изделий, салоны красоты. Главное – чтобы нас поддержали.

Марка Galiya Brand из Шымкента известна среди модников и модниц уже 12 лет. А одежда в этническом стиле от ее основательницы Галии Жарылгаповой популярна не только в Казахстане, но и в странах Европы, Китае.

– Я искренне рада представлять свой бренд на вечере моды в Улытау. Гостеприимство, организация, сам вайб мероприятия – мне все очень понравилось, – поделилась она впечатлениями. – Хочу сказать спасибо всем – организаторам, спонсорам, участникам. Мы хотим, чтобы люди одевались красиво, чтобы национальные мотивы в повседневной и праздничной одежде стали желанным украшением. У нас немало поклонников за рубежом, на днях отправили заказы в Лондон и Париж. Наша одежда интересна не только казах­станцам, проживающим за рубежом, но и многим европейцам, интересующимся культурным наследием казахов.

#Жезказган #мода #показ #Кенгир #Афиша Жезказган

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