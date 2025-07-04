Редколлегия рассмотрела первый том академического издания по истории Казахстана

История
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Главной задачей редколлегии является финальное рецензирование и утверждение текстовых материалов, карт и иллюстраций многотомника для дальнейшей верстки и печати

Фото: akorda.kz

Под председательством Государственного советника РК Ерлана Карина состоялось первое заседание редакционной коллегии по подготовке семитомного академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

На заседании был рассмотрен первый том многотомника, посвященный древнему периоду.

Редакционная коллегия, заслушав доклад научного руководителя первого тома, генерального директора института археологии имени А.Х.Маргулана Акана Онгарулы, обсудила концепцию, содержание и структуру представленного материала.

На заседании с экспертным заключением выступили рецензенты: доктор исторических наук, академик Национальной академии наук Жакен Таймагамбетов, кандидат исторических наук, директор Объединенного археологического научно-исследовательского центра имени А.Х. Маргулана Виктор Мерц, главный научный сотрудник Института истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова Нурсан Алимбай. Также были заслушаны мнения и оценки других членов редколлегии.

Следующее заседание редакционной коллегии состоится в августе, где будет рассмотрен второй том академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней».

 

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