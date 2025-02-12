«Реформа должна не только пополнять бюджет, но и создавать условия» – бизнес-сообщество Абайской области

Согласно позиции предпринимателей региона, повышение ставки НДС скажется не самым лучшим образом как на бизнесе, так и на конечном потребителе

Фото: пресс-служба правительства РК

В Семее состоялось совещание с участием вице-министра финансов Ержана Биржанова, директора Палаты предпринимателей области Абай Максата Суйчинова, заместителя акима области Қаната Әділбай, а также представителей бизнес-сообщества региона, маслихатов и членов регионального и отраслевых советов предпринимателей при Регпалате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В формате открытого диалога была проведена продуктивная беседа и разъяснены все нюансы налоговой реформы, заслушана позиция бизнеса по изменению ставки налога на добавленную стоимость.

Напомним, на сегодня по линии НДС правительством предлагается базовая общеусловленная ставка 16%, промежуточная ставка 10% для приоритетных видов деятельности и 0% для сельхозтоваропроизводителей.

«Как директор Регпалаты, лицо, которое занимается развитием предпринимательства и защитой интересов бизнеса, я считаю, что повышение ставки НДС скажется не самым лучшим образом как на бизнесе, так и на конечном потребителе. НДС – это налог на потребление и его изменение в любом случае отразится на ценах. Важно установить сбалансированную систему, которая учитывает потребности малого бизнеса и снижает административные барьеры. Простое снижение порога НДС без упрощения администрирования создаст дополнительную нагрузку. Необходима автоматизация отчетности, внедрение кассового метода учета, предзаполненных деклараций и других инструментов, которые позволят предпринимателям работать эффективнее. Кроме того, налоговая реформа должна учитывать влияние на инвестиционный климат. Высокая нагрузка на фонд оплаты труда уже вынуждает бизнес уходить в тень. Пересмотр социального налога и обязательных пенсионных взносов работодателя поможет снизить косвенные издержки, вывести компании из неформального сектора и создать новые рабочие места. Мы продолжаем диалог с государственными органами, чтобы финальные решения учитывали баланс между фискальными целями и развитием предпринимательства. Реформа должна не только пополнять бюджет, но и создавать условия для долгосрочного экономического роста, развития бизнеса и повышения прозрачности налоговой системы», – отметил директор Палаты предпринимателей области Абай Максат Суйчинов.

По данным кабмина, в области Абай функционирует около 60 тыс. субъектов бизнеса, из них около 70% – индивидуальные предприниматели.

«Общее количество налогоплательщиков в Казахстане – более 2 млн. Только 80 тыс. из них выплачивают налог на добавленную стоимость. Порог на сегодня составляет около 80 млн тенге и предлагается его снизить до 15 млн тенге. Данный вопрос подлежит обсуждению, потому что в этот круг может попасть значительное количество налогоплательщиков – по нашим подсчетам, добавятся 200-300 тыс. предпринимателей. Сразу вам заявляю, что тех налогоплательщиков, которые непосредственно работают с населением, мы будем относить к специальному налоговому режиму. То есть магазины у дома, парикмахерские, небольшие бутики одежды, которые на сегодня работали в упрощенном режиме, либо по розничному налогу, от НДС будут освобождены», – подчеркнул вице-министр финансов Ержан Биржанов.

Вице-министр разъяснил, как будут трансформированы спецналоговый режим и розничный налог.

«В настоящее время действующая система упрощенной декларации предусматривает годовой доход до 180 млн тенге, численность работников до 30 человек и ставку 2%. Также формально существовал розничный налог, который охватывал бизнес с оборотом до 2,4 млрд тенге в год, без ограничений по численности сотрудников и с возможностью снизить ставку 4% в два раза решением Маслихатов. Теперь мы объединяем эти два режима в единый формат упрощенной декларации, при этом верхний предел дохода сохраняется, он составит почти 2,4 млрд тенге», – сообщил Ержан Биржанов.

Представители отраслевых советов предпринимателей при Регпалате, в свою очередь, выступили с вопросами и предложениями от лица бизнеса. Вице-министр отметил важность дальнейшего совершенствования налоговой реформы с учетом мнений всех заинтересованных сторон. Он подытожил, что Казахстан нуждается в модернизации налоговой системы, но этот процесс должен быть выстроен таким образом, чтобы не подорвать развитие бизнеса и сохранить конкурентоспособность экономики.