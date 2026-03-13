Прошел месяц с момента выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на заседании Правительства 10 февраля. Те вызовы, которые он обозначил тогда как тенденции, заявив, что «сегодня в мире происходят фундаментальные геополитические, геоэкономические, технологические сдвиги», увы, стали драматической реальностью с началом военного противостояния на Ближнем Востоке.

На этом фоне провидческими выглядят слова Касым-Жомарта Кемелевича из Послания 8 сентября прошлого года: «Мир вступил в новую историческую эпоху, которая, очевидно, не будет легкой для всего человечества. Нарастают взаимные противоречия между глобальными державами... Увеличивается число войн и конфликтов».

И эта новая реальность ставит перед Казахстаном задачи, решение которых невозможно без существенных преобразований. Их основой призвана стать новая Конституция страны. Как лаконично выразился Глава государства, «крайне важно актуализировать свои цели, ценности и принципы, а также закрепить их на конституционном уровне».

Речь идет о понятой им раньше других необходимости создания новой сис­темы управления государством – более сбалансированной, мобилизованной модели, соответствующей вырисовывающимся контурам изменившегося глобального миропорядка.

Как отметил недавно руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай, именно Касым-Жомарт

Токаев выступил главным автором новой Конституции. При этом идея ее разработки стала логическим результатом многолетних усилий Президента, его размышлений по поиску эффективных инструментов управления государством, экономикой и социумом в условиях надвигающихся потрясений.

То, что Касым-Жомарт Кемелевич не только предвидел их приближение, но и оказался внутренне готов к испытаниям, показывает весь путь его президентства – от выборов 2019 года, событий Кантара, решительности в пандемию вплоть до сегодняшнего дня. При этом ему нередко приходится идти вопреки обстоятельствам: преодолевать консерватизм чиновников, добиваться смены уклада в экономике; прививать адекватное понимание справедливости в социальной политике.

Его концепция «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» в проекте новой Конс­титуции из формулы госустройства превращается в формулу прогресса нации, последовательно продвигающей собственную повестку и гибко реагирую­щей на вызовы.

В драматических обстоятельствах дискредитации международного права принципиально важно, что проект провозглашает неизменность таких основ государства, как Независимость, унитарный характер и территориальная целостность республики; фиксирует историческую преемственность нынешней государственности Казах­стана, опирающуюся на тысячелетнюю традицию государств Великой степи.

В проект документа заложены новаторские нормы, прогрессивно раскрывающие отношения гражданина, общества и государства; стимулирующие ответственность и инициативу, задающие высокую планку знаний, распоряжения природными ресурсами; поощряющие многообразие в экономике и политике.

При этом главной ценностью государства обозначены человек, его права и свободы. «Проценты роста ВВП должны найти свое отражение в реальных доходах наших граждан. В этом и заключается основная задача Правительства», – постоянно подчеркивает Касым-Жомарт Кемелевич.

То, как Глава государства реализует эти приоритеты на практике, ярко прослеживается по его Посланиям и поручениям, включая вышеупомянутое выступление перед Кабмином 10 февраля. Наша главная цель, отмечает он, – усиление социально-экономического потенциала Казахстана в сложных реа­лиях современного мира.

«В условиях совершенно новых процессов в мире перед нами стоит крайне важная задача – быстро адаптироваться к ним и экономически, и политичес­ки», – отмечает Президент и предлагает отойти от «пожарного реагирования» на возникающие проблемы, а действовать на опережение.

Очень важно, что Глава государства подтверждает приверженность рыночной экономике: рост должен быть обеспечен за счет повышения производительности, технологического обновления, укрепления человеческого капитала и реинвестирования прибыли.

Связующим звеном экономического развития призваны стать тотальная цифровизация, создание экспортоориентированных секторов, производство продукции с высокой добавленной стои­мостью, встраивание Казахстана в глобальные цепочки цифровой экономики. «Это позволит сформировать современный индустриальный, энергетический, транспортный каркас страны», – считает Президент.

Поставив задачу тотальной цифровизации и внедрения искусственного интеллекта, Касым-Жомарт Кемелевич предостерегает от превращения ее в фетиш, ради которого допустимы любые жертвы. Он настаивает на рациональном использовании имеющихся ресурсов, более того – и сами цифровые решения призваны «оптимизировать бюджетные расходы, устранить административные препоны, сократить принятие неэффективных управленческих решений».

Президент также отмечает низкое качество государственных цифровых систем. И здесь, наверное, будет уместно вспомнить о том, что в 2025 году фракция «Ак жол» направила пять (!) депутатских запросов, касающихся неэффективности использования госор­ганами миллиардов, направляемых на цифровые программы. Мы настаивали на единой государственной политике в данной сфере и введении аудита всех закупаемых IT-программ.

Касым-Жомарт Кемелевич справедливо заметил, что «все ведомства занимались цифровизацией без единого конт­роля, что привело, помимо технических проблем, к безрассудному расходованию государственных средств». Демпартия «Ак жол» готова подтвердить эти слова конкретными фактами из наших депутатских запросов.

Решение Президента о создании единой цифровой платформы – единственно верный подход к реальной цифровизации госорганов и повышению продуктивности затрат. Важно, что он настаивает на цифровом развитии «в тесной взаимосвязи с частным сектором», который демонстрирует наиболее высокие темпы развития и где нужно работать по правилам честного и конкурентного рынка.

Касым-Жомарт Кемелевич не случайно указал на способность «цифры» оптимизировать бюджетные расходы. Эта тема как никогда актуальна для наведения порядка в социальных тратах государства, которые занимают 40% бюджета. Здесь он также опирается на рыночные подходы, требуя отказаться от безответственного «заливания» проб­лем деньгами и перейти к адресным мерам, контролируя их доведение до каждого конкретного получателя. Таким образом государство сохраняет социальный характер, но намерено не разбрасываться ресурсами, а помогать именно тем, кто действительно нуждается. То же самое касается сфер образования и здравоохранения, а также мер тарифной политики.

На эту тему Глава государства одно­значно высказался ранее в новогоднем интервью газете «Turkistan». Цитирую: «Настало время развенчать миф о выгодности низких тарифов для людей со скромным достатком. По факту это скрытая субсидия богатым людям. Для восстановления социальной справедливости следует прежде всего изменить сам подход к решению проблемы. Государство обязано поддерживать тех, кто реально нуждается, – точечно, адресно, путем выплат прямых компенсаций».

Действительно, страна давно живет в рынке и должна следовать его правилам: продукция не может стоить дешевле, чем ее себестоимость. Только такой подход ведет к рациональному использованию средств – хоть в семье, хоть в бизнесе, хоть в государстве.

Аналогично Касым-Жомарт Кемелевич говорит о ситуации с регулированием цен: «Ранее Правительство заявляло об отказе от прямого регулирования цен на социально значимые продукты питания. Тем не менее список таких товаров увеличился с 19 до 31… Такой подход неприемлем. Правительству в диалоге с бизнесом предстоит принять системные меры по развитию пищевой промышленности». То есть вместо ограничительных мер руководство страны настаивает на комплексных решениях, прежде всего в виде насыщения рынка.

Следуя той же логике, Президент потребовал создать условия для привлечения частного капитала. При этом он наз­вал ряд привлекательных направлений, развитие которых должно опираться на сотрудничество государства и бизнеса: редкоземельные металлы, нефтегазохимия, цифровая инфраструктура, возобновляемые источники энергии, транспорт, сельхозпереработка.

В то же время притоку инвестиций в эти секторы, где у Казахстана имеются естественные преимущества, мешают бюрократия и «неэффективные прак­тики». Поэтому Президент поручил сопровождать деятельность инвесторов даже после запуска проектов. Такой гибкий подход, призванный учитывать индивидуальные особенности бизнеса, наверняка будет успешнее шаблонного отношения дублирующих друг друга ведомств.

Отдельная критика касалась неэффективности специальных экономических зон. Президент отметил, что их «текущая модель работы полностью себя исчерпала», и поручил утвердить новый формат развития СЭЗ, способный обеспечить структурную трансформацию экономики. Примечательно, что в пример он привел опыт Китая, на который ссылались и наши депутаты при обсуждении отраслевого закона в 2019 году, но тогда остались неуслышанными. Речь шла об инфраструктурных, таможенных и налоговых преференциях. Надеемся, что при внесении изменений согласно поручению мы сможем вернуться к этой дискуссии.

Глава государства обратил внимание и на незадействованные возможности такого формата инвестиций, как государственно-частное партнерство, заметив, что большинство соглашений ГЧП вместо привлечения частного капитала опирается на бюджетное финансирование. Это замечание абсолютно справедливо, так как самим Законом «О государственно-частном партнерстве» предусмотрено, что «доля собственных средств частного партнера должна составлять не менее десяти процентов от общей суммы инвестиций по проекту», то есть допускается, что государство оплачивает до 90% стоимости контракта. Насколько такой подход соответствует целям привлечения инвестиций – большой вопрос. Видимо, поэтому Президент и поручил «при необходимости внести изменения в законодательство».

Демпартия «Ак жол» полностью разделяет точку зрения Президента в отношении прорывного значения особого регуляторного режима города Алатау. В современном мире ежегодно появляются сотни новых инновационных продуктов. Соцсети заполнены демонстрацией работы беспилотных тракторов и комбайнов, автомобилей и летательных аппаратов, всевозможных роботов и сервисов. Все эти новые реалии требуют внедрения соответствующей экосистемы, стандартов и правил. Их разработка и апробация в обычном режиме занимает несколько лет, за которые появятся следующие поколения продуктов, и рынок уйдет на годы вперед.

Создание территории ускоренного развития с автономным режимом внедрения и регулирования позволит Казахстану двигаться на одной волне с самыми технологичными нациями – пусть пока не в разработке, но уже в применении, а это и есть база для рывка в будущее.

Глава государства прямо увязывает привлечение инвестиций с формированием современного промышленного каркаса, отмечая ключевую уязвимость индустриальной политики в доминировании производителей сырья. «Более 40% продукции обрабатывающей промышленности приходится на металлургию. При этом более половины экспорта металлургии приходится на изделия низкой переработки. В итоге мы продолжаем экспортировать продукцию первичной переработки и импортировать товары высокого передела… Эта практика должна сойти на нет», – настаивает Касым-Жомарт

Кемелевич и приводит в пример перемены на Qarmet.

Стоит отметить, что пару лет назад во исполнение поручения Президента депутаты фракции «Ак жол» внесли в Закон «О промышленной политике» норму о направлении на экспорт только тех объе­мов металлов, которые невостребованы отечественными переработчиками. Однако эта норма не коснулась продукции первичной переработки, которая, как и сказал Президент, преобладает сегодня в экспорте.

У этой проблемы существует два возможных решения. Первое: ограничить экспорт металлов и в первичной переработке, но Глава государства обоснованно заметил, что новые ограничения могут негативно отразиться на развитии отрасли. Либо стимулировать развитие следующих переделов. Однако, как показывает практика, такие проекты малоэффективны без прямой организационной привязки к производителям сырья.

На наш взгляд, наиболее гибкий подход выработан на том же Qarmet, где полным ходом создается производственный кластер МСБ, причем и по дальнейшей переработке продукции (металлопроката) комбината, и по производству товаров для самого Qarmet. Параллельно стальной гигант предусматривает возможность заключения долгосрочных офтейк-контрактов, которые будут служить для переработчиков обеспечением под льготные кредиты инвестхолдинга «Байтерек».

Недавно Демпартия «Ак жол» организовала поездку в Qarmet нескольких десятков потенциальных партнеров МСБ из разных регионов республики. Им были предложены разные варианты сотрудничества и вхождения в кластер. Думаю, в нынешних условиях это наиболее подходящий формат решения поставленной задачи, который желательно масштабировать на всю отрасль.

В свете продвижения нефтехимичес­ких проектов Президент указывает на необходимость развития передела полимеров, производства автодеталей, систем орошения, медоборудования и других, для чего также важно поддержать отечественный МСБ.

Буквально в феврале мы посетили завод ТОО «КазПолимер» в Караганде, где технология полимерного литья и покрытия позволяет производить изделия любой сложности для огромного числа сфер. В принципе, и меры поддержки такого производства уже наработаны, в том числе в виде требований внутристрановой ценности и приоритета отечественной продукции в регулируемых закупках.

Эти меры более-менее соблюдаются национальными компаниями. Однако, как сообщили на заводе, в закупках крупных структур горно-металлургического комплекса приоритет казах­станских производителей зачастую не обеспечивается и не имеет прозрачной системы контроля. Учитывая, что недра принадлежат народу Казахстана, нацио­нальный бизнес считает необходимым обеспечить обязательное применение установленных требований горнодобывающими гигантами.

Соответствующий депутатский запрос был направлен фракцией «Ак жол» Министерству промышленности и строительства 4 марта. Надеемся, что решение данной проблемы, наряду с выполнением поставленной Президентом задачи «поддержать отечественный МСБ через лизинг оборудования и льготное кредитование», послужит хорошим стимулом для развития подобных производств.

Требования по активному развитию предпринимательства через цифровизацию и использование ИИ Президент выделяет в отдельный блок вопросов. Он отметил безусловные макроэкономичес­кие достижения Правительства в виде 40% ВВП и 70% инвестиций в капитал, которых достиг МСБ. Однако считает, что «существующие подходы уже не отвечают современным требованиям».

Акцент должен сместиться с валовых показателей на качественные изменения. Руководство страны запускает ряд новых трендов в этой работе, в том числе они касаются дифференциации господдержки по уровню технологичности и категориям бизнеса; создания единой цифровой экосистемы поддерж­ки МСБ; перехода к цифровой модели регулирования бизнеса с использованием блокчейн и ИИ. Причем в основе такого регулирования должен лежать принцип «желтых страниц» (Regulatory Yellow Pages). Также необходимо полноценное выполнение указа о либерализации экономики.

Касым-Жомарт Кемелевич комплекс­но, в отличие от шаблонных подходов различных ведомств, формулирует актуальные для МСБ решения. Так, о необходимости дифференциации мер поддержки (по степени технологичнос­ти, доле казахстанского содержания, объему инвестиций и т. д.) говорят на каждом производстве. Привязка уровня поддержки к шкале парамет­ров позволила бы предпринимателю чувствовать содействие государства с первых шагов. Применение же консервативных и негибких критериев фактически сводит все преференции на нет. Надеемся, что после этого поручения Главы государства программы господдержки будут оперативно адаптированы под градацию требуемых показателей.

Также тесно связаны между собой и задачи расширения рынка сбыта, внед­рения принципа «желтых страниц» и исполнения указа о либерализации экономики. После принятия данного указа в мае 2024 года фракция «Ак жол» направила около десятка депутатских запросов, а также внесла ряд поправок в законы. К сожалению, иногда приходится сталкиваться с нежеланием чиновников следовать политической воле руководства страны, что подчеркнул и сам Глава государства, отметив: «Ключевые задачи Указа в полной мере не решены». При этом привел в пример буксующий процесс приватизации госактивов.

Приведу другой пример того же рода: упорное нежелание квазигоссектора уходить из конкурентных рынков. Так, во исполнение указа и исходя из принципов YellowPages наша фракция внесла в Закон «О государственных закупках» норму о запрете квазигоспредприятиям участвовать в тендерах, если там заявились два и более частных предприятия. Ведь у квазигоскомпаний имеются заведомые преимущества в виде госфинансирования и административного ресурса. Кроме того, задачей квазигоссектора должно быть не выдавливание бизнеса и монополизация рынков, а закрытие пробелов в структуре экономики, где отсутствуют другие игроки и конкуренция.

Наша поправка была поддержана Парламентом и закреплена в законе, однако затем в подзаконных актах чиновники выхолостили ее содержание. В результате ограничения не коснулись многочисленных структур квазигоссектора, которые продолжают участвовать в госзакупках, вытесняя частный бизнес.

Полагаем, что именно монополизация рынков и выдавливание частных конкурентов позволяет квазигосструктурам не заботиться о развитии и доходах, но зато подрывает рост экономики.

Поручение Президента Правительству в кратчайшие сроки пересмотреть подходы к реализации указа о либерализации экономики – крайне важное требование, затрагивающее не только вопросы приватизации или закупок, но и определяющее стратегический выбор экономики. Куда мы идем: к бюрократии, эксплуатации госресурсов и к госмонополии или к динамичной, конкурентоспособной и самостоятельной экономике?

Президент свой выбор обозначил ясно: «Главная цель – принять конкретные меры, способствующие созданию по-настоящему благоприятной для предпринимательства среды».

Демократическая партия «Ак жол» разделяет этот выбор и готова содействовать госорганам в его реализации на деле.