Регионы до сих пор не представили форвардные договоры на поставку овощей – вице-министр

Экономика, Сельское хозяйство, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

На межсезонье этого года финансирование должно было начаться с 1 августа прошлого года

Фото: пресс-служба правительства РК

Итоги работы по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары в 2023 году подвели на совещании под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

В разрезе общего годового уровня инфляции в 9,8% впервые продовольственный индикатор оказался ниже непродовольственного. Основным драйвером снижения продуктовой инфляции послужили цены на социально значимые продукты питания.

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков напомнил акиматам о необходимости как можно скорее заключать форвардные договоры на поставку раннего урожая, чтобы предотвратить рост цен на овощи с мая по июль.

«На межсезонье этого года финансирование должно было начаться с 1 августа прошлого года. Однако регионы до сих пор не представили форвардные договоры на поставку ранних овощей», – подчеркнул он.

В свою очередь Серик Жумангарин отметил, что инфляционные ожидания казахстанцев в прошлом году были высокими, эти же тенденции влияли на инфляцию 2022-2023 годов. Во многом благодаря слаженной работе регионов в прошлом году удалось сдержать рост цен на СЗПТ. Даже к Новому году казахстанцы не увидели сильного подорожания, а для населения основными товарами-маркерами инфляции всегда были продукты питания.

«В этом году стоит задача войти в коридор инфляции 6-8%. Необходимо составить конкретный план по разбронированию запасов овощей и начинать эту работу не в конце февраля, а гораздо раньше. Нужно повысить эффективность межрегиональной транспортной логистики, чтобы плодоовощная продукция в случае необходимости доставлялась из одного региона в другой за считанные дни. Надо также усилить работу региональных комиссий по выявлению непродуктивных посредников», — подытожил Жумангарин.

 

#цены #овощи #Правительство #МСХ #продовольствие

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