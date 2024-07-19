Реконструкция автодороги Атырау - Астрахань завершится в этом году

Время поездки на автотранспорте по новому покрытию сократится до 2,5-3 часов. Об этом сообщил министр транспорта Марат Карабаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Министерство транспорта

Глава ведомства посетил Атыраускую область и проверил ход работ на данном автодорожном объекте.

В Атырауской области завершается проект «Атырау-Астрахань». Общая протяженность реконструируемой дороги составляет 212 километров. Подрядные организации укладывают последний верхний слой асфальта. На объекте продолжают трудится 612 специалистов и работает 408 единиц спецтехники.

Интенсивность движения на данный момент составляет около 5 тысяч авто в сутки. После ввода дороги в эксплуатацию ожидается увеличение интенсивности на 75%.