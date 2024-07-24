Реконструкция фонтана затянулась из-за недобросовестного подрядчика
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Николай Николаев
После двухлетнего ожидания проведения работ по реконструкции фонтана в сквере у Государственного музея акимат Алматы в одностороннем порядке расторг договор с недобросовестным подрядчиком. Строительные работы в сквере у музея и так доставляли массу неудобств жителям и гостям мегаполиса, решившим посетить одно из знаковых мест. Но благоустройство территории все же было завершено, аллеи вымощены, появились новые насаждения и скамейки, а вот с фонтаном вышла накладка.