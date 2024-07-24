Реконструкция фонтана затянулась из-за недобросовестного подрядчика

Подрядчики проигнорировали свои обязательства и затянули реконструкцию. В итоге спустя год после запланированного срока ввода в действие объекта акимат Алматы в лице управления экологии и окружающей среды расторг в одностороннем порядке заключенный еще в 2022 году договор с ТОО «Строительная компания «ШАХ».

Подрядчику неоднократно нап­равлялись уведомления с претензиями в связи с большим отставанием от согласованного графика и некачественным выполнением работ, но эти меры не возымели должного действия. В июне 2023 года управление подало исковое заявление в суд о признании ТОО недобросовестным участником государственных закупок, взыс­кании неустойки и выполнении обязательств в полном объеме.

В ноябре Специализированный межрайонный экономичес­кий суд города Алматы обязал ТОО «Строи­тельная компания «ШАХ» завершить работы в полном объеме, в том числе отремонтировать фонтан. Однако подрядчик проигнорировал решение суда, каких-либо мер для устранения недоделок не принял. И только пос­ле выполнения всех юридических процедур в связи с бездействием компании договор был расторгнут.

В настоящее время готовится новая конкурсная документация для определения другой подрядной организации для завершения работ по реконструкции фонтана до конца года. А пока прохладу в сквере создают зачастившие в разгар лета дожди. Но дождь – фактор временный, а работающий фонтан притягивает к себе отдыхающих всегда.

Как выяснилось, компания «ШАХ» ранее уже признавалась недобросовестным участником госзакупок, не исполнила свои договорные обязательства по реконструкции сквера Алии и Маншук. По данному проекту прошли судебные разбирательства, и договор был расторгнут в одностороннем порядке, а завершением работ занимается уже другая подрядная организация.