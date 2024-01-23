Рекордную партию синтетики изъяли из незаконного оборота в Алматы

Фото: пресс-служба КНБ РК

Как отмечается, из незаконного оборота изъята рекордная партия синтетических наркотиков. В Алматы в арендованном частном доме с поличным задержан 26–летний организатор нарколаборатории, который находился в процессе изготовления психотропных веществ.

«В ходе обыска изъято свыше 200 кг готовой продукции – наркотика «мефедрон» и 100 литров сырья. Такой вес готовых наркотических средств дает основания полагать, что эта лаборатория была крупнейшей в стране. Объем изъятого «мефедрона» эквивалентен примерно 610 тысячам разовых доз. При этом наркотики предназначались для сбыта на территории Казахстана. Решением суда фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — детализировали в госоргане.

Кроме того, в КНБ добавили, что проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».