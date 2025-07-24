Их приговорили к двум годам заключения

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В начале текущего года по указанию прокуратуры Жамбылского района сотрудниками полиции и Комитета национальной безопасности в селе Бірлесу Енбек задержана группа граждан из четырех человек, занимавшихся распространением литературы, пропагандирующей религиозную рознь, сообщает Kazpravda.kz

По данным прокуратуры региона, они регулярно публиковали в соцсетях запрещённые в стране аудио-видеоматериалы нетрадиционного религиозного течения.

В ходе обыска у подозреваемых изъяты разжигающие религиозную рознь материалы, запрещённые к распространению на территории Казахстана.

«В июне текущего года Жамбылским районным судом указанные лица признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.174 УК «Разжигание религиозной розни», и каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Приговоры вступили в законную силу», – проинформировали в надзорном органе.

Сотрудники надзорного органа предупреждают, что за изготовление или распространение литературы или иных носителей информации, пропагандирующих социальную, национальную, родовую, расовую, сословную или религиозную рознь, предусмотрена уголовная ответственность.