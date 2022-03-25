Павлодарским мастерам декоративно-прикладного искусства нужно формировать крепкое сообщество. Это поможет им развиваться и сделать свое творчество стабильным источником дохода.

Объединить коллег – прикладников разного профиля – сейчас пытается Виктория Султанова, мастер по изготовлению ювелирных украшений. Ведь когда плотно общаешься с единомышленниками, легче искать варианты поддержки, формировать бизнес-идеи, не теряя при этом истиной любви к искусству.

Путь самой Виктории к творчеству был не самым обычным, оформился он больше десяти лет назад, и хотя у нее нет художест­венного образования, сегодня уже есть имя и репутация. А сложные работы из бисера, кожи, натуральных камней, войлока и металла украшают коллекции любителей восточного стиля в разных странах.

– По профессии я бухгалтер, раньше помогала мужу в ведении бизнеса, оформлении многочис­ленных бумаг, разбиралась в строительной документации – была далека от творчества. Но судьба непредсказуема: после травмы у второго сына и возникших осложнений с его здоровьем жизнь остановилась, – рассказывает свою историю мастерица. – Мы долго искали врачей, нашли их в Алматы, и там я первый раз увидела Аллею ремесленников.

Чтобы отвлечься и найти эмоциональную отдушину, Виктория решила попробовать себя в том, чем занималась в детстве, в первые годы замужества – в 90-е, во времена тотального дефицита. Многие женщины тогда и шили, и вязали, и творили.

– Я с четырех лет периодически чему-то училась – у соседских бабушек, потом когда была членом «тимуровского отряда». Раньше не было Интернета, но старшее поколение охотно делилось с детьми своими знаниями. Потом был перерыв в 20 лет, и вдруг пос­ле травмы сына я вспомнила то, что когда-то умела, – продолжает Виктория.

В это время, конечно, уже был Интернет – и здесь она черпала массу информации ночами напролет, когда не спала из-за того, что нужно было следить за сном ребенка. Бесконечно читала, смотрела, пробовала. Прежде чем начать вышивать бисером по коже, очень долго готовилась и собирала материа­лы, брала бесплатные мастер-классы, покупала профильный украинский журнал «Модный» и училась на тех работах, что там публиковались. И естественно, Виктория не могла пропустить первый конкурс мастеров-ювелиров в Музее им. А. Кастеева с участием редактора этого журнала. Победителями тогда стали профессионалы, члены Союза художников, но начинающий павлодарский мастер руки не опускала.

– Мои семейные поездки в Алма­ты на лечение стали совпадать с выставками, обучением, знакомством с новыми мастерами, – вспоминает Виктория. – Я также училась реализовывать свои работы на ярмарках. А на втором конкурсе того самого журнала «Бисерная сказка» в Алма­ты я уже заняла третье мес­то. То колье «Тюльпан» стало для меня самым любимым, я его не продаю, хотя были предложения. На церемонии награждения меня тогда так и представили: «А это Виктория Султанова из Павлодара. Она стучалась и стучалась в наши двери и, наконец, дождалась своего часа». Вот тогда я поняла, что это мой путь.

Сейчас в мире много возможностей: люди возрождают подзабытые традиции, придумывают новое и осовременивают старое – творчеству нужно учиться постоянно. Объемная вышивка, церковная вышивка, изготовление украшений из латуни, войлочное валяние, ювелирное моделирование – все эти направления Виктория осваивала, чтобы сделать более разнообразными и интересными свои работы. И в пандемийный период, когда уже не было возможности встречаться офлайн, на помощь приходила Всемирная паутина, спасая от скуки, от застоя.

– Вдохновить может все что угодно, но чаще всего – природа и поездки. Бывает, проснусь ночью и рисую эскиз, буквально мгновенно его закончу, а потом месяц готовлюсь к исполнению, а то и полгода, – рассказывает о творческом процессе ювелир. – Есть сложные идеи. Например, сейчас хочу сделать новое не­обычное саукеле, но все откладываю и откладываю реализацию. Вечный поиск ресурса и вдохновения – одна из особенностей творчества.

Но все же ремесло – это еще и то, что помогает мастерам прикладного творчества заработать. Сегодня у Виктории есть и постоянные клиенты, и «сарафанное радио» работает, так что заказы поступают стабильно. Тут уже не до мучительных поисков вдохновения – на первом плане мастерство исполнения и подход к клиенту: важно понять, о чем он мечтает и как видит свое украшение.

Виктория уверена: ремесло может стать бизнесом. Она член совета деловых женщин НПП «Атамекен», в 2019 году ее фирма была удостоена звания «Лучший товар Павлодарской области», тогда же вручена премия «ІСКЕР».

Неотъемлемой частью творческого роста мастерица считает участие в конкурсах. Это подстегивает к саморазвитию, вдохновляет на поиски новых решений. Важно видеть, что делают коллеги, услышать оценки профессионалов.

– Современная мода меняется быстро, и это касается любого направления – украшений, национальной одежды, элемен­тов этнодизайна, так что и нам нужно держать руку на пульсе, – считает Виктория. – Но и возможности всегда есть. Начинающему мастеру нужно совершенствовать свои навыки и зарабатывать имя, и здесь очень хорошо помогает сообщество. Знаю немало ремесленников в Казахстане, которые занимаются любимым делом из поколения в поколение, и они получают художественное образование, открывают бизнес, ведут за собой других. В нашем северном регионе это не так развито, поэтому, когда я погружалась в атмосферу мастеров Алматы или столицы, всегда думала – павлодарцам тоже нужно объе­диняться.

Мои идеи поддержали: акимат помогает проводить ярмарки ремесленников, к которым я привлекаю и новичков, и опытных коллег, по линии Ассамблеи народа Казахстана есть поддержка. К сожалению, часто всю выручку ремесленники направляют не на развитие, а на содержание семьи, дома. Это объяснимо, но было бы неплохо, чтобы государство продумало какую-то специальную программу поддержки отрасли. Ведь это еще и вопрос сохранения истории, формирования патриотизма, духовного и нравственного воспитания.

Еще до пандемии Виктория Султанова создала в Павлодаре специальный учебный центр для мастеров, но коронавирус спутал все планы – сейчас нужно начинать эту работу заново. Она с удовольствием делится своими знаниями с другими. Например, с января преподает в школе валяния при Центре активного долголетия. Энергии этой замечательной женщине не занимать. И она уверена, что все получится.