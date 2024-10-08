В регионах завершают ремонт на объектах тепло- и водоснабжения

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрен вопрос готовности инженерных сетей и автономных котельных в наступившем отопительном сезоне, сообщает Kazpravda.kz

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С докладом выступил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. Он сообщил, что к отопительному сезону в Казахстане подготовлено более 12 тыс. автономных котельных.

Также в достаточном объеме для них заготовлены дизельное топливо, мазут и уголь.

«В текущем году на модернизацию 161 км тепловых сетей из республиканского бюджета предусмотрено 93 млрд тенге. 104 км планируется обновить за счет целевых трансфертов, на восстановление 57 км сетей деньги выделят из резерва правительства. По инвестиционным программам отремонтировать планируется 69 км тепловых сетей», – отметил глава ведомства.

В тоже время местными исполнительными органами согласно плану финансирования с апреля текущего года из 93 млрд тенге перечислено 72 млрд, или 78%. По 64 запланированным проектам теплоснабжения проложено 159 км сетей.

В рамках планового ремонта инженерной инфраструктуры в регионах проведена следующая работа:

- отремонтировано 536 км сетей теплоснабжения, или 99% от плана;

- 1025 км сетей водоснабжения, или 90%;

- по водоотведению отремонтировано 159 км, или 98%.