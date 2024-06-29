Решается судьба утильсбора

АО «АгромашХолдинг KZ» – единственное предприятие, производящее в Казахстане сельскохозяйст­венную технику марок ESSIL, LOVOL и «Кировец», а именно комбайны и тракторы.

Площадь предприятия составляет более 36 тыс. кв. м. Общая производительность – 5 тыс. единиц в год. Помимо сельскохозяйственных машин, завод производит общемашиностроительные узлы и детали, а также предоставляет услуги по гарантийному и техническо­му обслуживанию сельскохозяйственной техники.

Рабочая группа в полном составе ознакомилась с ходом производства на заводе для подробного рассмотрения петиции, сообщила пресс-служба Министерства промышленности и строительства.

В ее составе депутаты Парламента, вице-министры министерств промышленности и строительства, экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, представители министерств внутренних дел, культуры и информации, национальной экономики, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО «Жасыл Даму», ОЮЛ «Казахстанский автомобильный союз», «Союз промышленных инвесторов Казахстана», «Союз независимого бизнеса Казахстана», а также инициаторы петиции из числа представителей Республиканского союза промышленников вторичной металлургии, независимого автомобильного союза и ОФ «Әділдік үшін».

Полная ссылка на видео о визите рабочей группы на завод будет опубликована в социальных сетях Минис­терства промышленности и строительства.