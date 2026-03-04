По информации регионального департамента экологии, основные источники загрязнения – объекты нефтепереработки и транспортировки. Два года назад объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников превысили 152 тыс. тонн, и они последовательно увеличивались. Вместе с тем затраты предприятий на проведение природоохранных мероприятий сокращаются. Если в 2021-м природопользователи заложили в бюджет 76,7 млрд тенге, то в 2024-м эта сумма снизилась до 66,3 млрд.

В прошлом году местные власти инициировали приезд в Атырау представителей Европейского регионального бюро ВОЗ. А еще ранее, в 2023-м, по требованию общественности акиматом была создана региональная комиссия по охране окружающей среды, члены которой подняли вопрос о признании Атырауской облас­ти зоной чрезвычайной экологической ситуации и вып­лате населению экологического коэффициента.

На встрече с представителями ВОЗ в сентябре 2025 года аким Атырауской области Серик Шапкенов докладывал, что в последнее время совместно с общественностью предприняты значительные шаги по улучшению экологической ситуации в регионе. Реализуются масштабные проекты, направленные на строительство социальных объектов, модернизацию коммунального хозяйства и контроль промышленных выбросов.

– Но помимо масштабных ресурсоемких проектов, будущее требует от нас внедрения новых научных подходов. Поэтому итоги предстоящей экспертизы, результат совместной работы и выводы ученых – основной путь к улучшению экологичес­кой ситуации в регионе. Такие серьез­ные вызовы, как качество атмосферного воздуха, рациональное использование водных ресурсов, утилизация отходов и сохранение биоразнообразия, с которыми сталкивается регион, напрямую влияют на здоровье людей. Поэтому так важно их совместное обсуждение с экспертами ВОЗ, – сказал тогда аким.

Депутат Атырауского городского маслихата от партии «Байтак» Руслан Кумискалиев отмечает: в регионе проблемой остается и почва. Она загрязнена тяжелыми металлами, особенно в районах Тенгиза и Прорвы, где ведется нефтедобыча. Свинец превышает норму в 12 раз, цинк – в 18–29, мышьяк – в 15–30 раз. Ощущается большой дефицит воды – при норме 9,5 млрд кубометров ежегодный приток в реку Урал не доходит до 6 млрд.

Подземные воды также подвержены серьезному воздействию. Утечки нефтепродуктов, захоронение бурового шлама и негерметичные скважины привели к превышениям по тяжелым металлам, хлорорганике и фенолам, в отдельных случаях в два-восемь раз выше допустимого уровня. Самыми загрязненными эксперты называют районы месторождений Тенгиз, Макат, Жанбай.

– Особую тревогу вызывает полигон Азгир в Курмангазинском районе, где в 1966–1979 годах проведено 17 подземных ядерных взрывов. Подземные полости заполнились водой с радиоактивными веществами, в питьевой воде выявлены превышения тяжелых металлов, а в почве – радионуклидов, в том числе цезия, в десятки раз выше нормы. Не менее опасен бывший ядерный полигон Тайсойган в Кызылкогинском районе, где с 1950-х по 1970-е годы проведено 24 подземных ядерных испытания. Кроме того, здесь упало более 300 частей ракетоносителей с остатками токсичного топлива – гептила. Зафиксированы загрязнение почвы, воды и случаи врожденных патологий у животных, – сообщил Руслан Кумискалиев.

Еще одна экологическая проб­лема региона – опустынивание, основные его очаги – в Кызылкогинском районе с засушливым климатом, слабым растительным покровом и ветровой эрозией. В Жылыойском районе наблюдаются техногенная нагрузка нефтедобычи и разрушение почв и растительности, поэтому необходимы срочные меры: внедрение устойчивых форм землепользования, восстановление пастбищ, фитомелиорация и рекультивация поврежденных земель. В общем, сохранение экологической устойчивости Атырауской области требует совместных усилий власти, общества и бизнеса.

Возвращаясь к загрязнению воздуха, отметим, что Атырау входит в пятерку городов с большим объемом выбросов вредных веществ в атмосферу вмес­те с Павлодаром, Карагандой, Актобе и Астаной. По данным департамен­та экологии, основная доля загрязнения воздушного бассейна приходится на предприятия, занимающиеся нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей деятельностью.

Это напрямую влияет на здоровье населения: растет количест­во заболеваний органов дыхания, системы кровообращения, эндокринной системы и онкологических болезней. По данным представителей Европейского центра ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья, необходимо провести оценку продолжительности действия вредного фактора на организм человека. Это не просто скрининг, а более углубленный анализ, и участвовать в нем должны не только медики, но и экологи.