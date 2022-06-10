Решение принято

Процедура голосования, положившая начало Второй республике, состоялась – в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 31 Закона РК «О республиканском референдуме» плебисцит признан состоявшимся.

– По данным Центральной комиссии референдума, в голосовании приняли участие около 8 миллионов человек, или 68,05% от общей численности населения. На референдум был вынесен только один вопрос. «За» проголосовали более 6 миллионов человек, а это 77,18%. Как мы видим, уровень поддержки оказался высоким, – сообщила вице-министр юстиции РК Алма Муканова на площадке столичной СЦК.

Спикер подробно остановилась на том, какие именно значимые изменения последуют после вступления поправок в силу.

– Отныне в стране вводится новый порядок принятия законов: Мажилис принимает, Сенат одобряет. Данные нормы вступают в силу с 1 января 2023 года. Положения Конс­титуции, устанавливающие наделение полномочиями должностных лиц, вводятся в действие по мере истечения срока полномочий или полного прекращения полномочий этих должностных лиц, если иное не предусмотрено Основным законом.

Например, 15 депутатов Сената, назначаемых Президентом, будут сохранять свои полномочия до истечения срока. Положение о создании палат Парламента начнет действовать с момента выборов депутатов Мажилиса восьмого созыва. Депутаты седьмого созыва продолжат свою деятельность до конца первого полугодия 2026 года. Что касается Конституционного суда и Высшей аудиторской палаты, то до создания этих органов Конституционный совет и Счетный комитет продолжат свою работу, – разъяснила представитель ведомства.

Кроме того, конституционными изменениями предусмотрено внесение изменений в Закон «О выборах». В ближайшее время поправки будут вынесены на сайт открытых нормативных актов для обсуждения с населением.

– Требование к кандидатам в президенты иметь пятилетний стаж работы на государственной службе сохраняется. Почему? Потому что Президент – лицо, занимающее высшую по рангу должность. Поэтому у него должен быть опыт. Кандидаты в президенты могут участвовать в выборах не только от политических партий, но и путем самовыдвижения, – отметила Алма Муканова.