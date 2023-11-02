Республиканская акция "Ваш участковый!" стартовала в Казахстане

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В Министерстве внутренних дел РК сообщили о старте республиканской акции "Ваш участковый!", цель которой – дойти до каждого жителя и получить информацию по укреплению правопорядка и работе полиции на конкретной территории, также в полной мере владеть информацией по обслуживаемому административному участку, передает Kazpravda.kz.

В ходе акции стражи порядка проводят поквартирные обходы с вручением визитных карточек, ведут работу по выявлению и пресечению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, мелкого хулиганства, распития спиртных напитков и появления в общественных местах в пьяном виде и так далее.

Кроме того, участковые активно контактируют в чатах и страницах соцсетей, созданных жителями, где идет обмен информацией, срочными сообщениями и т. п.

Также планируется проведение встреч с населением, приемы граждан в участковых пунктах полиции с участием представителей местных исполнительных органов и других организаций.

Во время акции пройдет конкурс на звание "Лучший участковый инспектор полиции". Он будет проводиться в три этапа. Главная цель – определить самого компетентного участкового инспектора полиции, соответствующего профессиональным и деловым качествам, а также квалификационным требованиям, установленным для этой должности.

По данным МВД, на сегодня в стране функционируют порядка 3 тысяч участковых пунктов полиции. Несут службу более 7 тыс. участковых, из них 3,9 тыс. – в городах, 3,4 тыс. – в селах. Всего за участковыми закреплено 6 тыс. адмучастков.

Данная республиканская акция продлится до конца ноября.