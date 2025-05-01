Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Участие в нем приняли 20 тысяч любителей бега, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

Возрастных ограничений не было. Для детей предусмотрели отдельную дистанцию – километровую. Для любителей скандинавской ходьбы и группы поддержки – 5-километровую.

Были дистанции на 10, 21,5 и 30 километров, последняя – для командной эстафеты.

Цель забега – объединить все этносы в едином стремлении к здоровой и сплочённой нации. После финиша участники присоединились к акции «Таза Қазақстан», убрав мусор в районе проведения марафона.



